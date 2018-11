Rodrigo Paz: 'De Emelec hay que cuidarse de ciertas cositas; me gustaría la final con Macará'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rodrigo Paz cumplirá 85 años el 25 de diciembre del 2018. Quiere pasar ese mes con un festejo con el título nacional de Liga Deportiva Universitaria, club al que está vinculado hace 60 años.

Ver a Liga campeón nuevamente es uno de sus propósitos. El equipo ganó la primera etapa y está clasificado a la final de diciembre. Los albos pudieran proclamarse campeones sin final, pero deberían ganar esta segunda etapa. Al momento, son terceros. El líder es Emelec, favorito para llegar a la definición por el título.



Paz dice que los hinchas de Liga no tienen ningún temor de ver a los azules en la final. “El hincha de Liga es valiente. Acuérdese cuando fueron un no les dejaron entrar. Así es Emelec. Bueno, no Emelec; sus dirigentes. Lo que hay que cuidarse de Emelec en una final no es de que no dejen entrar, sino de otras cositas que siempre han aparecido”.



Para él, una final ideal sería Liga vs. Macará. "Me gustaría la final con Macará, les tengo aprecio".



Con la espera de la definición del título, Paz también espera que se resuelva la continuidad de la Comisión de Fútbol como administradora del equipo profesional. Dice que los jugadores del plantel están nerviosos, por este tema, pues desconocen si seguirán en el plantel en la temporada 2019.



El Directorio debe aprobar una propuesta para que la Comisión de Fútbol continúe con la administración del plantel. Paz ratifica que no seguirá en esa Comisión, solo se quedará como asesor si así lo necesitan.