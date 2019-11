Rodrigo Paz criticó a la FEF, a la LigaPro y a las transmisiones de GolTV

LEA TAMBIÉN

Rodrigo Paz, presidente vitalicio de Liga, fue duramente crítico contra la gestión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), de la LigaPro y de las transmisiones de GolTV. Además, considera que Universidad Católica es favorito para avanzar en los playoffs sobre la 'U'.

En una entrevista concedida a la estación Área Deportiva (99.3 FM, en Quito), este martes 26 de noviembre del 2019, el exdirectivo albo sostuvo que "estamos en un campeonato tan mal manejado, por la inexperiencia de los dirigentes. No han organizado bien".



En este contexto, recordó las polémicas sucedidas con los equipos de la Segunda categoría y en la Serie B. "Luego económicamente es un desastre", dijo sobre el "esfuerzo" económico que hizo Liga para endeudarse para contratar jugadores.



"No comprendo lo que le ha pasado en los últimos partidos (...). Si bien ganamos el campeonato (Copa Ecuador), pero el equipo entró en descomposición, nerviosismo. Luego con Universidad Católica pasó algo increíble. Todos, incluyendo el arquero tuvieron una desastrosa actuación", agregó sobre el nivel de la 'U'.



Luego, Paz se refirió a las transmisiones que ofrece GolTV en sus y a los horarios. "El otro problema (...) con el cambio de la forma en que se remató los servicios de televisión iba a ser para mejorar, pero se ha empeorado terriblemente. La televisión hace lo que le da la gana, con unos comentaristas de a perro, prejuiciados, mal informados. Luego los horarios como le dan la gana. ¿Por qué no le programan a Liga a las 03:00?", expresó con evidente malestar.



El exdirectivo reveló que la empresa uruguaya se atrasa en sus pagos a los clubes. "Antes mal o bien hasta los primeros días de cada vez se nos pagaba la cuota de televisión, eran USD 150 000 por mes. Hasta este día no se paga la cuota de este mes y ha disminuido a USD 125 000".



Sobre el arbitraje, Paz lamentó los errores que han complicado a los clubes, que se han visto en la necesidad de reclamar porque los resultados le han sido adversos. Sin embargo, precisó que "los dirigentes siempre estamos prejuiciados contra los árbitros, pero ciertamente han habido malos arbitrajes".



A su criterio, la FEF tampoco ha cumplido con su rol de cambio, tras la salida de Carlos Villacís y el ascenso de Francisco Egas al mando. "No van a poder conseguir a un técnico por menos de USD 3 o 4 millones para pagar eso. No lo conozco, pero creo que este señor (Jorge) Célico deben entregarle para que la Selección salga adelante. Hay que darle la oportunidad, porque conoce a los jugadores. Ecuador se levantó bastante, pero cuando no hay organización, todo va a ir mal", empezó.



"Todo muy mal organizado. Ojalá esta experiencia sirva", agregó sobre la administración de la FEF y la LigaPro.



Sobre las chances de avanzar de fase ante la Universidad Católica, Paz dijo que "viendo fríamente la Católica tiene todas las de ganar, está jugando bien, Liga tiene ese bajón inexplicable (...). Pero bueno, ese espíritu que mostró al final del partido, con esa esperanza y ojalá nos vaya mejor mañana (miércoles 27 de noviembre)".



A continuación la entrevista completa, también con otros temas del club, cortesía de radio Área Deportiva (99.3 FM, en Quito): ​