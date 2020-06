Rodrigo Aguirre : “le estoy volviendo loco a mi sicólogo con mi ansiedad’

LEA TAMBIÉN

Rodrigo Aguirre se confiesa como una persona ansiosa. Va al sicólogo y hace terapia para poder controlar esa situación de una mejor forma. “Cuando había fechas del campeonato estaba ansioso. Imagínate ahora con todo esto”, dijo el delantero uruguayo en una rueda de prensa virtual realizada la mañana del 30 de junio.

“A mi sicólogo lo estoy volviendo loco”, contó entre risas el delantero que tiene aún un año y medio de contrato con el cuadro albo. Él delantero de Liga de Quito contó que durante el confinamiento sí dispuso de un espacio verde para poder tener contacto con el balón.



“Hubo compañeros que no pudieron tener contacto con el balón y para nosotros eso es muy importante, porque es una actividad que hacemos desde que somos muy pequeños. Por eso estamos contentos en los entrenamientos y a la espera de que podamos volver a jugar los partidos”.



Para Aguirre, una de las claves para imponerse en el torneo será la preparación física. “Creo que el equipo que marque una diferencia desde lo físico puede hacer diferencias. Al menos eso vemos en Europa y creo que aquí será similar.



El futbolista reiteró que su deseo es seguir en Liga. “Me lo preguntan continuamente los hinchas en las redes sociales y siempre respondo lo mismo: quiero quedarme en el equipo, me siento bien aquí. Además, conmigo no habló nadie sobre ese tema”. Él también se mostró ilusionado con la posibilidad de jugar amistosos. “Toda actividad que tenga que ver con el balón nos emociona. Ojalá podamos hacer los partidos amistosos”.