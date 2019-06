El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre monitorea sus juegos y sus goles

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La adrenalina no se le va del cuerpo a Rodrigo Aguirre en las noches de fútbol. Luego de los partidos, cuando el delantero de Liga va a su casa en el sector residencial de Cumbayá, le cuesta conciliar el sueño: deja dormidos a su esposa Micaela y a su hijo Valentín, de 1 año, y en su iPad vuelve a ver el partido que acaba de jugar: se concentra en sus movimientos y, cuando anota, en sus goles.

El delantero realiza esa confesión a este Diario antes de un entrenamiento matutino en el complejo de Pomasqui. Pide hacer la nota en un lugar tranquilo, aledaño al comedor del Complejo y alejado del bullicio de sus compañeros que terminan de arreglarse en la Casa de Concentración antes de salir a la práctica.



“Contraté a una persona para que me ayude con el monitoreo de los partidos. Cuando terminan los juegos, él me envía el material y, básicamente, veo mis movimientos, los espacios que deja el rival. Veo dónde están mis compañeros. La idea siempre es mejorar”.



El torneo ecuatoriano está paralizado por la participación de Ecuador en la Copa América. Sin embargo, hoy (domingo 16 de junio del 2019) Aguirre y sus compañeros de la ‘U’ tienen actividad: desde las 12:00 visitarán a Aucas, en el Gonzalo Pozo Ripalda, por la Copa Alberto Spencer. El cotejo de vuelta se jugará el jueves 20 de junio, a las 19:00. El ganador de este duelo se enfrentará con el vencedor del Clásico del Astillero entre Barcelona y Emelec, la próxima semana.



El delantero uruguayo tiene claro qué aspectos mejorar para el siguiente semestre del año. Le ha tocado jugar como punta en solitario, pero él prefiere actuar como segundo atacante para tener más ayudas en el momento de chocar con los defensas. Lo explica tácticamente: “prefiero jugar como segundo punta, acompañado por otro delantero. También me tocó jugar solo, presionando y con un volante de enganche, pero prefiero la opción de estar acompañado”.



‘Somos un equipo en formación’



El uruguayo se siente cómodo en la capital. Se instaló en Cumbayá y está feliz porque en el valle nunca llueve. En pleno proceso de adaptación a un entorno diferente tiene a su familia a su lado y también cuenta con el cobijo de los extranjeros de la ‘U’, sobre todo de los argentinos Adrián Gabbarini, Hernán Pellerano y sus esposas. “Con los argentinos tenemos un poco más de afinidad, de costumbres. Su apoyo ha sido clave en estos primeros meses”, acota el ariete.



Como buen uruguayo, Aguirre consume dos o tres infusiones de mate diarias. Desde que se unió a Liga, a inicios de temporada, llegó a abastecerse con hasta 25 kilos de hierba mate. Cuando su madre vino a visitarle le trajo 5 y los otros 20, los trajeron él y su esposa Micaela.



Los primeros meses con Liga fueron complicados. Ha marcado cuatro goles, entre los dos torneos (Copa y torneo local) y ha dispu­tado campeonato partidos. Solo en ocho de ellos ha sido titular.



“Somos un equipo en formación. Si bien en Liga aún está la base del equipo que quedó campeón, hay muchos jugadores nuevos y hay que tener paciencia para poder ver el real potencial del equipo”.



El delantero ha tenido que enfrentar críticas, y críticas de peso, como las que hizo el otro Rodrigo de la institución: Rodrigo Paz. “Es un indolente. Ni fu, ni fa”, dijo el 18 de marzo, cuando le preguntaron por el rendimiento del exatacante del Botafogo de Brasil, que tiene tres años de contrato con los universitarios.

A Aguirre la crítica le llegó por dichos de terceros y confiesa que le dolieron esas palabras. Pero después, conversando con su familia, intentó procesar los cuestionamientos y seguir adelante. “El Presidente, el hincha tienen derecho a reclamar. Liga hizo una gran inversión en mí. Hay que retribuirlo con goles”.