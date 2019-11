Rodrigo Aguirre ofrece disculpas por su comportamiento en el partido ante la Universidad Católica

LEA TAMBIÉN

El delantero uruguayo de Liga de Quito, Rodrigo Aguirre, ofreció disculpas este martes 26 de noviembre del 2019, por su comportamiento durante el cotejo disputado entre el conjunto 'albo' y Universidad Católica, en marco de los cuartos de final de la LigaPro.

"Pido disculpas a todos los involucrados en este hecho. Principalmente a mi equipo, a la institución y a la hinchada que siempre confiaron en mi. Gracias por el apoyo que siempre me entregaron", escribió el jugador en sus redes sociales.



La LigaPro anunció la suspensión del futbolista charrúa durante tres meses y una partido, por empujar e insultar al árbitro del encuentro; además de intentar agredir a un rival, según esta institución.



"En el último partido, si bien no agredí físicamente a nadie, hice y dije cosas que hoy me avergüenzan. Es por eso que me siento arrepentido", añadió el atacante de 25 años.



El técnico de los 'albos', Pablo Repeto, también recibió una sanción de tres fechas por insultar al colegiado.