Rodrigo Aguirre: ‘Nunca antes estuve tanto tiempo sin patear un balón’

Rodrigo Aguirre, delantero de Liga de Quito, compareció a una rueda de prensa virtual. El delantero uruguayo compartió sus sensaciones de los entrenamientos domiciliarios y de la incertidumbre por el futuro.

“Nunca antes estuve tanto tiempo sin patear un balón. Estar un mes sin poder jugar ha sido realmente duro y nunca me sucedió”, dijo el delantero uruguayo, que cumple su segunda temporada con el cuadro azucena.



Aguirre dijo que, pese a que continúa cumpliendo con los entrenamientos diarios, cree que es muy difícil determinar cuándo se retornará a los entrenamientos. Agregó que mantiene contacto permanente con sus compañeros de Liga y que se formó un chat de los extranjeros del equipo para apoyarse y estar continuamente hablando sobre el día a día.



El delantero intenta no consumir muchos noticieros. “Estoy enterado de lo que pasa en el mundo, pero no profundizo mucho en temas de la tragedia para no afectarme tanto. Permanezco siempre en contacto con mi familia en Uruguay. A mi madre le tengo prohibido salir de casa, pese a que allá las medidas sanitarias no son tan dura como las de aquí”.



El futbolista aprovechó la paralización para raparse la cabeza y luego para tinturársela de dos colores. Se divierte con los Instagram live y dice que aprovechó para leer literatura.