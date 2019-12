Roberto Ordóñez: 'Se cierra un ciclo en el Delfín, es una pena'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

88 partidos y 27 goles. Ese es el registro de Roberto Ordóñez en sus tres temporadas con el Delfín de Manta. La 'Tuka' no continuaría en el equipo de Manabí para el 2020. El futuro del ariete de 34 años estaría en El Nacional o en la Universidad Católica.

​"La verdad se cierra un ciclo en Delfín, es una pena por todo lo que conseguí y todo lo que aporté. No creo que sea por lo económico, nunca hablamos de eso. Nunca se dio la posibilidad de conversar sobre mi situación en seguir defendiendo a Delfín", comentó el delantero en diálogo con Radio Huancavilca (830 AM en Guayaquil), este lunes 30 de diciembre de 2019.



​Las opciones que maneja la 'Tuka' sería en la capital. "Ahora en la noche me voy a reunir con mi representante, ahí me tocará el tema de El Nacional y Católica. Ahí voy a decidir lo mejor, quiero tranquilidad y estabilidad”, indicó el goleador.



​A Ordóñez le gustaría volver a jugar con Carlos Garcés, con quien hizo dupla de ataque estos últimos tres años. "Sería interesante repetir la dupla con Garcés en Barcelona SC, dimos tantas alegrías en Delfín y sería extraordinario volver a compartir con ese 'Monstruo' como le dice el Profe Bustos”, dijo.

​Por su parte, Daniel Chedrahui, representante del futbolista, aseguró que la carrera de Ordóñez sigue creciendo. "Hay opciones que es lo importante, se conserva mucho más en Quito, a gran nivel espero pueda jugar tres o cuatro años más. Lo veo bien a Roberto Ordóñez, es muy profesional, sé que el equipo donde vaya él dará lo mejor”, señaló en una entrevista con Radio Área Deportiva (99.3 FM en Quito).