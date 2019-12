Robert Moreno es uno de los candidatos para dirigir a la selección ecuatoriana

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, informó que la primera semana de enero se conocerá al nuevo entrenador de la Selección. Según informó el diario As de España, el DT Robert Moreno es uno de los posibles candidatos.

La selección ecuatoriana es la única del continente sudamericano sin un entrenador oficial. Jorge Célico, quien es el director técnico interino desde agosto del 2018, no será el DT oficial. El presidente de la Ecuafútbol ya tendría al sucesor de Hernán Darío Gómez.



​"Según ha podido saber As, ese entrenador podría ser el exseleccionador español, Robert Moreno", publicó el medio de comunicación de España. Esto, tras la fallida negociación con el alemán Jürgen Klinsmann. El segundo candidato sería el español Moreno.



"Hace unos días, un emisario en nombre de la FEF contactó con Yago Rama, representante del exseleccionador, para transmitirle el interés de Francisco Egas", agregó Diario As. El sueldo destinado por la FEF al nuevo seleccionador sería de USD 1,5 millones. La ecuafútbol propondría un proyecto muy ambicioso, puesto que la FEF pretende que lidere un plan integral para cambiar la cultura deportiva del fútbol ecuatoriano.



Robert Moreno tuvo una polémica salida de la selección española. El DT reemplazó por un tiempo a Luis Enrique, debido al fallecimiento de su hija. Sin embargo, durante su cargo, el elenco europeo jugó nueve partidos, en donde ganó en siete ocasiones y empató en dos.