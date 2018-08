River Plate y Racing protagonizan duelo argentino de la Libertadores

LEA TAMBIÉN

River Plate y Racing se medirán este 8 de agosto del 2018 en el duelo argentino de los octavos de final de la Copa Libertadores de fútbol, un clásico cargado de tensión por la ambición de ambos clubes de avanzar hacia el máximo título regional.

El partido de ida se jugará mañana a las 17:30 en el estadio de Racing, conocido como el 'Cilindro' de Avellaneda, y River definirá el 29 de agosto la serie de local para determinar el club que chocará en cuartos con el ganador de la serie entre Independiente de Argentina y el Santos de Brasil.



"Los octavos de final empiezan a representar otra cosa. Son partidos de 180 minutos y van a ser muy disputados, sobre todo contra un equipo argentino. El fútbol nuestro es de mucho conocimiento y disputa, entonces contra este tipo de rivales los partidos se juegan con mucha actitud y determinación y hay muchas cosas en juego que hacen que se generen más emociones en el entorno", anticipó el técnico de River, Marcelo Gallardo.



El entrenador "millonario" se manifestó confiado, con la meta de llegar a la final y conseguir el cuarto título de la Copa Libertadores para River tras los conquistados en 1986, 1996 y 2015.



"Estamos en buena condición para enfrentarlos. La serie no se define el jueves, sino en la revancha, así que hay que pensar en los dos encuentros. Trataremos sí de tener un partido favorable en Avellaneda", señaló Gallardo. Ambos clubes llegan al partido de ida sin haber debutado en la nueva Superliga argentina 2018/2019, que comenzará el próximo fin de semana.



Por eso, Gallardo confirmó que River saltará mañana al campo con el mismo equipo titular que jugó en la Copa Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.



Racing, en cambio, arriba a la cita después de 66 días sin partidos en competencia, una desventaja frente a su rival. El técnico Eduardo Coudet recibió además una mala noticia porque no podrá contar con uno de sus referentes en la defensa, Alejandro Donatti, quien sufrió una distensión en el psoas y se perderá varios partidos en las próximas tres semanas.



En tanto, mañana debutará en el arco de la 'Academia' Gabriel Arias, que tuvo la segunda valla menos vencida en el último torneo chileno con Unión La Calera y atajó en dos de los tres últimos amistosos de la selección roja. "No a todos los arqueros les toca debutar en el arco de un club grande y en una llave de esta Copa. Esto es más para disfrutar que para sentir presión", declaró Arias, nacido en Argentina pero nacionalizado chileno, al diario Olé.



"Somos locales, tenemos que agarrar la pelota y ser protagonistas. Hay que ir abuscar el partido pero sin ser un equipo kamikaze ni quedar regalados", declaró el nuevo portero de Racing.