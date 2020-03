River va por el título esquivo de Gallardo pero Boca aún tiene esperanzas

LEA TAMBIÉN

River Plate intentará vencer este sábado 7 de marzo de 2020 a Atlético Tucumán para consagrarse campeón de la Superliga Argentina, un torneo esquivo al multicampeón entrenador Marcelo Gallardo, pero Boca Juniors, que está a solo un punto y recibe a Gimnasia, todavía tiene esperanzas.



En la vigésima tercera y última fecha, River Plate, líder con 46 puntos, visitará a Atlético Tucumán.



Boca Juniors, que tiene 45 puntos, recibirá en la Bombonera al Gimnasia y Esgrima La Plata que dirige Diego Maradona.



Gallardo, el técnico más ganador de la historia de River Plate con once títulos, entre los que se destacan la Copas Libertadores de 2015 y 2018 y la Sudamericana de 2014, nunca pudo consagrarse campeón en la Liga local.



River Plate ganará la Superliga Argentina si vence a Atlético Tucumán o si Boca cae ante Gimnasia.



Si el Millonario pierde ante los norteños y Boca Juniors empata, ambos equipos disputarán un partido desempate.



Si River Plate empata, solo se consagrará campeón si su clásico rival no ganó. El Xeneize necesita vencer a Gimnasia y que River Plate no le gane a Atlético Tucumán para ser campeón.



Si empata, deberá rezar para que el Millonario caiga ante el Decano para forzar un partido desempate.



En el caso de que Boca Juniors pierda ante Gimnasia, River Plate se consagrará campeón.



De los seis partidos por la Superliga que disputó este año, el Millonario ganó cinco y empató el último, ante Defensa y Justicia, por 1-1 en el Monumental.



El miércoles pasado, River Plate perdió por 3-0 ante Liga de Quito en Ecuador en la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores, con Matías Biscay en el banquillo por un cuadro de anginas que sufre Gallardo. El Muñeco está con reposo domiciliario desde el martes.



Sin embargo, ante los ecuatorianos jugó un equipo alternativo con varios juveniles porque los habituales titulares se quedaron en Argentina para prepararse para la definición del campeonato.



Ante Atlético Tucumán, el delantero colombiano Rafael Santos Borré, el goleador del campeonato con 12 tantos, volverá al equipo titular tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.



La alineación probable de River Plate para buscar el campeonato es la siguiente: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.



Gallardo modificó el esquema y armó un equipo con solo tres defensores por la partida del centrocampista Exequiel Palacios, que a fines de 2019 pasó al Bayer Leverkusen.



Con seis empates y tres derrotas en los últimos nueve partidos, Atlético Tucumán puede parecer un rival sencillo, pero el conjunto norteño es un equipo sólido, al que es difícil anotarle, y que este año tuvo parte de su atención en la disputa de las fases previas de la Copa Libertadores.



El Xeneize recibirá el sábado al Gimnasia y Esgrima La Plata que dirige Diego Maradona.



El Lobo está en zona de descenso a la Segunda División y necesita sumar puntos para cumplir el objetivo de permanecer en la máxima categoría, por lo que se prevé un partido abierto, de ida y vuelta.



Con Miguel Ángel Russo, que asumió a fines de diciembre, en el banquillo, Boca Juniors ganó los cinco partidos que jugó este año por la Superliga.



Además, Guillermo Pol Fernández, que llegó en enero, se adueñó del rol creativo e hizo olvidar rápidamente a Alexis Mac Allister, que pasó al Brighton inglés.



Sin embargo, empató este martes ante el Caracas venezolano 1-1 en la primera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.



Russo armó un equipo con modificaciones para que algunos de los habituales titulares lleguen descansados a la definición del torneo.



La buena noticia es que el gol lo anotó Ramón Wanchope Ábila, que atraviesa un buen momento y es una efectiva variante de Franco Soldano, que suele ser el centrodelantero.



Carlos Tevez, figura de los últimos partidos a sus 36 años, ni siquiera viajó a Venezuela para prepararse para el partido ante Gimnasia.

Antes del partido Maradona será homenajeado por los directivos de su exclub.



"Boca sabe que se juega el campeonato y la gente, también. Más allá de lo que es Maradona y el merecido reconocimiento, estará en nosotros abstraernos de todo eso", afirmó Russo el jueves en rueda de prensa.



La alineación probable de Boca Juniors para buscar el campeonato es la siguiente: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Junior Alonso, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzzano, Sebastián Villa, Guillermo Pol Fernández; Carlos Tevez y Franco Soldano.



El zaguero Carlos Izquierdoz estará ausente por acumulación de amarillas. Ambos partidos se jugarán en simultáneo el sábado a las 19.00 local (22.00 GMT).



River Plate visitará a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro, de la norteña provincia de Tucumán, y Boca Juniors recibirá a Gimnasia en la mítica Bombonera de Buenos Aires.