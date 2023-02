Richard Carapaz inicia sus desafíos 2023 en Tulcán

Richard Carapaz (der.) con el nuevo uniforme del EF Education-EasyPost. Foto: @EFprocycling

Álex Puruncajas (I)

Richard Carapaz, campeón olímpico y ganador de un Giro de Italia, arranca con su temporada 2023 en su natal Carchi, la provincia que lo vio empezar en el ciclismo.

Cuando era una niño, con una bicicleta que trajo su padre Antonio Carapaz en un camión tras uno de sus viajes al oriente, empezó a correr por las calles de esa provincia. Entonces, soñaba solo con pedalear y, con el tiempo, llegar a ser un campeón.

Por las carreteras de Tulcán, 'Richi' pedaleaba por sus sueños. Por esto, ahora quiere retribuir a su cantón y brindarle un homenaje al competir en el Campeonato Nacional de Ruta.

El torneo se disputa este 11 y 12 de febrero del 2023. En el primer día, se realiza la prueba contrarreloj. en la que el tricolor no participará.

EF Education First, su nuevo equipo, le recomendó no intervenir en esta prueba, porque el ecuatoriano no cumplió una adecuada preparación.

¿La razón? A finales del año pasado, 'La Locomotora del Carchi' se sometió a una operación para que le extirparan las amígdalas.

Durante las carreras del World Tour, el carchense tenía complicaciones, con infecciones en las amígdalas. Los médicos le recomendaron la operación.

'La Locomotora' siguió los consejos, pero la recuperación se tardó más de lo previsto. Esto hizo que recién empezará a entrenarse desde enero del 2023, por las rutas del norte del país.

El campeón olímpico de ruta (en Tokio 2021) sí estará, en cambio, en la prueba de ruta del 12 de febrero. Él ayudó a realizar el trazado del recorrido. No quería que sus coterráneos se quedaran sin ver a los ciclistas en su tierra natal.

El carchense está emocionado porque estará en su tierra. En la prueba, estarán incluso sus compañeros de equipo: Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda.

'Richi' va por la corona en el Campeonato Nacional, la primera prueba de su calendario 2023 que tiene como objetivo el Tour de Francia.

Richard Carapaz y su siguiente prueba

Tras competir en el Campeonato Nacional, el ecuatoriano tiene previsto desplazarse a Europa para continuar con su preparación.

Su calendario de competencias se reprogramó por su operación. Tenía previsto intervenir en otras competencias, que se cancelaron

Por esto, su segunda prueba será la Milano Torino, el 15 de marzo del 2023. Esta será su primera competencia en Europa en la temporada 2023.

El ecuatoriano correrá con la ambición de iniciar con una victoria para llegar en buena forma al Tour de Francia.

Tour de Francia, el principal desafío

“Nuestro objetivo es el Tour de Francia. Ya hice podio en 2021 en los Campos Eliseos y fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Quiero volver y dar pelea", afirmó el carchense.

Esta declaración la dio sin recelos y en compañía de Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda, sus compatriotas y escuderos en su nuevo equipo.

En frente, tendrá a rivales como el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar, las nuevas figuras del ciclismo mundial y que se disputan el torno de esta disciplina.

Sin embargo, para el ecuatoriano a estos corredores se los puede derrotar con mucho esfuerzo, planificación y ambición.

Visita nuestros portales: