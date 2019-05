Richard Carapaz, en el olimpo del ciclismo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cruzó la meta en el municipio italiano de Courmayer y pedaleó unos metros más. Luego, se desvaneció en su bicicleta, exhausto por el enorme esfuerzo.

Los miembros del Team Movistar le susurraron al oído su gesta: “Richie, eres el nuevo líder del Giro”.



A sus 25 años, Richard Carapaz vuelve a escribir un hito en su historia deportiva y la del ciclismo de Ecuador. El año pasado se convirtió en el primer ecuatoriano en lograr ganar una etapa en el Giro de Italia. Este año dobló la apuesta: ya ganó la etapa cuatro y ayer, 25 de mayo del 2019, en la décimocuarta, volvió a hacerlo.



Pero su rendimiento y su constancia trajeron más frutos: el pedalista carchense ascendió a la primera posición de la clasificación general, algo que ningún otro tricolor había logrado.

‘Richie’ se convirtió en el sexto latinoamericano en colocarse la ‘maglia rosa’ (buzo o camiseta rosada), en el Giro de Italia, un premio reservado para el ciclista líder de la clasificación general.



“Ni yo mismo me lo puedo creer. Es un sueño por el que he trabajado muchísimo. Un esfuerzo enorme, de mucho tiempo que ahora está dando resultados. Es una estrategia que teníamos muy bien planteada en el equipo.

Sabíamos que tanto Mikel (Landa) como yo estábamos muy bien y que San Carlo también era una subida muy adecuada para mis condiciones”, dijo el ecuatoriano en su primera entrevista tras su hazaña, una vez que había cobrado algo de fuerza.



La etapa 14 constaba de 131 kilómetros entre Saint Vicent y Courmayeur.



Cuando el pelotón subía la exigente cuesta de San Carlo, Carapaz se sintió con fuerza en las piernas para despegarse del grupo y marcar la diferencia. Se alejó del pelotón en plena subida, le puso el pecho a la brisa y sus rivales solo lo vieron alejarse.



Faltaban tres kilómetros para coronar San Carlo y luego vino un descenso pronunciado. 30 kilómetros avanzó Carapaz en solitario, soportando la presión y el cansancio para lograr su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia (la segunda en la presente temporada). “El otro año me quedé muy cerca del podio (fue cuarto en la general en su primera incursión en el Giro). Este año me siento fuerte, espero que el equipo confíe en mí”, agregó el pedalista tricolor.

En la general, Carapaz tiene una corta ventaja de siete segundos sobre el segundo, el esloveno Primoz Roglic, mientras que el tercero de la clasificación es el italiano Vincenzo Nibali, desplazado a un minuto y 47 segundos. “Quería ver la reacción de Roglic y de Nibali. Ellos siguen siendo los favoritos. Yo voy a intentar defender la maglia rosa. Las etapas de montaña nos son favorables y la contrarreloj de Verona no me da miedo”, señaló.



Faltan siete etapas para que el Giro culmine. De ellas, dos son pruebas de montaña (etapas 16 y 20), tres de media montaña (la 15 que se corre hoy, 26 de mayo, además de la 17 y la 19), habrá una etapa en territorio llano (18) y el próximo domingo 2 la competencia concluirá con una prueba contrarreloj.

¿Qué tiene que pasar para que Carapaz mantenga su distancia y gane la prueba, una de las tres más importantes del ciclismo mundial? Pedro Rodríguez, gloria del ciclismo tricolor, tiene varias claves.



El ‘Águila’ sostiene que Carapaz precisa sacar una ventaja de al menos dos minutos ante sus adversarios Nibali y Roglic en las etapas de montaña y mediamontaña, antes de llegar a la contrarreloj del domingo. “Su fortaleza va a estar en la montaña, en donde tendrá que batirse solo. En la prueba del llano, el equipo podrá cobijarlo, pero en las de montaña tiene que seguir demostrando la fortaleza mental y física . Tiene que sacar una ventaja antes de la contrarreloj, en donde sus rivales son mejores”, destacó Rodríguez.



A Carapaz apenas le quedaron fuerzas para agitar el champán en la celebración. Atinó a besar la ‘maglia rosa’ y dedicar su gesta a su esposa Tanya y a sus hijos Santiago y Aymi, sus razones de ser.