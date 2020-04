Richard Carapaz entregará alimentos a las personas más necesitadas de Carchi

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz, del Team Ineos, ayudará a sus coterráneos que han dejado de trabajar por el confinamiento a causa del coronavirus (covid-19).

“Es desgarrador ver lo que está sucediendo en el país y en todo el mundo. Es muy triste”, dijo el ganador del Giro 2019 al periódico La Gazetta Dello Sport, de Italia.

El ciclista ecuatoriano, que esperaba repetir el título en la ‘corsa rosa’, pasa el confinamiento en el cantón Julio Andrade, Carchi. Reconoció estar preocupado, no solo por las personas que están infectadas, “también por aquellos que han perdido sus trabajos y no pueden cubrir sus gastos básicos.

Estoy pensando entregar alimentos, quizás sea solo una pequeña ayuda, pero puede marcar una gran diferencia”.

Añadió que afortunadamente, hay menos casos en su provincia. “Mis padres viven cerca y todos estamos bien”. Será precisamente en El Carmelo, la población donde nació y Julio Andrade, los lugares donde llegará su ayuda.

En el aspecto deportivo, trata de mantener la forma física entrenándose con su bicicleta sobre un rodillo en su casa. “Pero no es fácil porque no hay una perspectiva concreta de cuándo volveremos a competir. Seguro que no es lo más importante en este momento”, manifestó.

Tras competir en el Tour Colombia, Carapaz viajó a Europa en la última semana de febrero y tenía previsto competir en tres carreras en Italia antes del Giro, pero regresó al país el 6 de marzo por el inicio de la pandemia.

Su compañero de equipo, el también ecuatoriano Jhonatan Narváez, pasa el período de cuarentena en Ibarra, en casa de su novia, según publicó Ineos en Facebook.

Los directores deportivos del Team Ineos pidieron a sus corredores que permanezcan físicamente activos y, al mismo tiempo, sigan las normas impuestas por las autoridades de sus respectivos países.

El equipo anunció que la temporada podría reanudarse a finales de junio o principios de julio. Narváez tenía en su programa de competencias la participación en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Él estudia inglés.