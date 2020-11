El dueño del América de México dio la orden de que Renato Ibarra no vuelva

Miguel Herrera, entrenador del América de México, reveló su deseo de que el ecuatoriano Renato Ibarra retorne al equipo. Esto, después de que fuera despedido por el club tras un escándalo familiar que comprometió a la institución.

El 'Piojo' Herrera en declaraciones a la cadena internacional ESPN reveló que sí quiere a Ibarra de regreso al equipo. Sin embargo la orden de los altos funcionarios del club es que no vuelva más el ecuatoriano.



"Yo soy de los que siempre ha dicho que quiero que Renato regrese, la directiva decidirá, pero yo quiero que regrese”, confesó Herrera.



Los medios deportivos de México revelaron que el dueño de la cadena Televisa y del América se niega a esa posibilidad. El diario Récord, en su versión impresa y digital, afirmó que Ibarra no tiene posibilidades.



“Fue el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, el que dio la estricta orden de no permitir el regreso del ecuatoriano a Coapa, pues esto iría en contra de los valores del Club América y de Televisa”, sostiene el medio citado.



Ibarra tuvo inconvenientes con su pareja Lucely Chalá en febrero del 2020. Al tricolor se le acusó de intento de homicidio, feminicidio e intento de aborto, después de que la golpeara. Esto implicó que fuera detenido y que en seis meses no pueda salir de México.



Actualmente el ecuatoriano milita en el Atlas de Guadalajara. También ha sido convocado por el DT Gustavo Alfaro para las dos primeras dobles fechas de eliminatorias.