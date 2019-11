Repetto alista variantes para el juego de revancha ante Católica

LEA TAMBIÉN

El DT Pablo Repetto tiene la dura tarea de conseguir la clasificación a semifinales de la LigaPro con un panorama adverso.

Su equipo perdió 3-2 ante Católica, en su casa y además no contará con su delantero estrella Rodrigo Aguirre. Este lunes 25 de noviembre, el estratega uruguayo explicó las razones por las que fue expulsado su atacante y él.



“Aguirre le reclamó la primera tarjeta amarilla al árbitro, porque sintió que no golpeó a su rival. Se excedió y fue expulsado. A mi me sacaron la tarjeta roja no por los reclamos, sino por entrar en la cancha. Eso me dijo el árbitro”, declaró el entrenador.



Ayer, el equipo se blindó en Ponciano. El entrenador debía definir la estrategia para contrarrestar el poderío ofensivo de la Católica.



Los jugadores están concentrado. Aseguran que los dos goles marcados al final del partido los llena de esperanza, aunque ganar por dos tantos de diferencia será difícil.



“Eso de la ventaja deportiva siempre la tuvimos en cuenta. Para ellos es como si el gol valiera doble y desde que empezó la serie sabíamos que debíamos ganar por dos goles”, dijo el delantero manabita.



Los universitarios ya anunciaron las entradas para el juego de este miércoles 27 de noviembre. El juego será a las 17:30. Y los precios son general y preferencia, USD 10; tribuna, USD 20 y palco, USD 30.