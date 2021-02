Pablo Repetto: 'Me da mucho miedo el partido ante Olmedo, porque el rival no tiene nada que perder'

El DT Pablo Repetto analizó el funcionamiento de su equipo después de la primera fecha del campeonato. Su equipo logró un sufrido 4-2 ante el 9 de Octubre que dejó algunas secuelas, como lesionados.

Una de las principales bajas sería la de Matías Zunino, quien salió resentido de una lesión en su tobillo. El uruguayo será evaluado por el cuerpo médico, aunque el DT espera que no sea de gravedad.



"Matías Zunino tiene un esguince de tobillo. Hay que ver la evolución. No es de gravedad", dijo Repetto, en Mundo Deportivo.



Sobre su próximo rival, recalcó que tiene temor del Olmedo. El cuerpo técnico no tiene referencias de como juega el equipo. En la primera fecha el Ciclón de los Andes no se presentó por no contar con todos los carné de cancha.



"Me da mucho miedo el partido ante Olmedo. El rival no tiene nada que perder. Será un partido duro y no debemos relajarnos", confesó Repetto.



También aclaró que ya estaría descartado el fichaje de Anderson Julio. Desde México informaron al club que las negociaciones con un equipo de la MLS avanzan y que es la mejor opción.



"Con los jugadores que tenemos actualmente en esas posiciones (de Anderson Julio) nos vamos a quedar en este primer semestre. Después lo veremos para la segunda mitad", dijo.



La buena noticia es que Juan Cruz Kprof ya se entrenará con el resto del equipo. El cuerpo técnico y médico del club se enteró que el argentino tenía una lesión muscular cuando fue evaluado.



"Lo de Kaproff nos enteramos acá que venía con una molestia muscular. Estamos en ese proceso de poder adaptarse a la altura y en está semana ya entrena con el grupo", aclaró. También aseguró que Luis Amarilla por fin se entrenará con el resto del equipo.