Pablo Repetto lamentó que Liga recibió el gol de visitante en la Libertadores  

El técnico Pablo Repetto y el ariete Rodrigo Aguirre fueron quienes llegaron a la conferencia de prensa, tras la victoria 3-1 de Liga sobre Olimpia, en el estadio Rodrigo Paz, la noche del 23 de julio del 2019.

“La clave fue que fuimos un equipo intenso. Buscamos el balón en todo lado. Presionamos en toda la cancha, fuimos agresivos y a partir de eso complicamos la salida de Olimpia”, empezó el estratega.



Sin embargo, sí lamentó haber recibido ese gol de visitante. “Pudimos marcar más chances. Pero bueno, ya pensaremos en la revancha contra un equipo de jerarquía porque es el tricampeón paraguayo”.



Aguirre, de su parte, precisó que su gol “fue fruto del trabajo de la semana”. Él selló la victoria con el tercer tanto.

Luego Repetto insistió que el gol que anuló el VAR “fue un golpe”, porque estaban seguros que lo darían por válido. “El 2-0 era lo más justo. Pero ya está. Iremos a buscar la clasificación, no a especular, para que el gol de visitante no nos complique”, agregó el técnico charrúa, quien dirigió a Olimpia en el 2017, pero sin mayor fortuna.



“Tengo bonitos recuerdos. No estuve mucho tiempo y sé lo que es jugar en esa cancha (Defensores del Chaco). Como dije, iremos a pelear la clasificación”, reiteró.

FINAL DEL PARTIDO!

Gran victoria de LIGA que pisa fuerte en el partido de ida de los octavos de final de la #CONMEBOLLIBERTADORES.



Próxima parada ➡️ 🇵🇾 🙌🏼#LDUvsOLI 3x1#CONMEBOLLIBERTADORES pic.twitter.com/tYkxvCjvDf — LDU Oficial (@LDU_Oficial) 24 de julio de 2019



Sobre las decisiones que se dieron por el VAR, Repetto dijo estar a favor del sistema, pero lamentó la demora para tomar decisiones. No pudo revisarlas y por eso preguntó a los periodistas si fueron justas. “Si hay justicia está bien, fue una y una. Si es así, bienvenido sea”, sostuvo sobre la implementación de esta repetición para los árbitros.



Daniel Garnero, DT de Olimpia, admitió que fue un partido que les costó “controlarlo” ante un equipo “muy bueno en su casa”. Para la revancha, el estratega considera que el gol de visitante ayudará en la búsqueda de la clasificación.



“Soy optimista de que vamos a pasar la llave. En Asunción será diferente”, aseveró. Aunque sí dijo que su equipo no mostró el fútbol que habitualmente desarrolla. “No fue nuestro mejor partido”, admitió.



La altitud le costó por “la velocidad de la pelota”, lo que complicó el ritmo de sus pupilos al momento de “desplegar su juego. Lamentablemente hoy no tuvimos una buena noche y por eso tuvimos muchas imprecisiones”.



Esto último fue compartido por el jugador Jorge Arias, quien también fue a la conferencia de prensa. “Nos dejó a veces mal parado, partidos, a medio camino. No tomamos en cuenta que la pelota viaja más rápido aquí”.