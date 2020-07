Repetto: ‘nos habria encantado seguir con Antonio, pero entiendo su posición’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto habló en rueda de prensa telemática en la jornada del 6 de julio. La casa virtual de Liga estaba llena y Repetto lo sabía: “hay muchos periodistas y ya sé lo que me van a preguntar”, dijo, al iniciar, entre risas.

Al DT le preguntaron por la salida del ‘Toño’.

“Nos habrían encantado seguir con Antonio, pero entiendo su posición, las razones por las que decidió salir. Solo nos habría gustado saber un poco antes, para tomar decisiones”.



“Ahora que Antonio no está, vamos a empezar a valorarlo. Nos lleno de jerarquía, al plantel, a nosotros como cuerpo técnico”.



Repetto no quiso hablar de reemplazos o de la posibilidad de refuerzos. Tuvo palabras de elogio para Jordy Alcívar como una posible opción de reemplazo de Valencia, aunque dijo que seguirá probando opciones. Entre estas, inicialmente, no contempla poner en ese sector a Matías Zunino o a José Quintero.



Antonio Valencia decidió desvincularse de Liga, el pasado sábado. La pasada semana ya no estuvo en los entrenamientos y se encuentra en la playa junto a su familia, en donde no ha descuidado sus entrenamientos. La versión oficial de la U apunta a motivos personales para su prematuro adiós del equipo. Esto sumado a los efectos económicos de la pandemia en el fútbol y concretamente en Liga.



Repetto reconoció que las negociaciones con la dirigencia para su renovación están muy adelantadas, aunque el tema económico sigue siendo un punto complicado en la negociación. Él maneja el tema con los dirigentes Esteban Paz e Isaac Álvarez.