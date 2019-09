Pablo Repetto defendió a Antonio Valencia y lo comparó con Maradona

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, volvió a defender a Antonio Valencia de la lluvia de críticas que se han generado desde que llegó al club. El uruguayo aseguró que le tiene sin cuidado si se tomó tres cervezas y tequila en el denominado caso Piso 17.

También lo comparó, guardando las distancias, con el argentino Diego Armando Maradona. Asegura que el ecuatoriano no tiene el respeto de los hinchas.



“No quiero entrar en polémica. La sociedad no está a favor con él. Antonio es un ídolo. Vieron a Maradona, en Argentina es Dios. Antonio está cerca de ser lo que es Maradona. Vemos un trato muy diferente. En los estadios lo insulta el rival. Maradona seguro recibía un trato diferente”, dijo el entrenador de los albos.



Repetto está cansado de que lo critiquen. Se molestó por todo lo que se dijo después del escándalo del Piso 17. Quiere que exista más respeto.



“La sociedad no lo está tratando como él trató a la camiseta del país, siendo un jugador emblemático, un embajador del país. Su carrera es intachable. Por unas cervezas o un tequila se le puso una cruz, se lo mató”, añadió Repetto.



Los albos se preparan para visitar a Emelec. Por ahora, la única duda es la de Anderson Ordoñez. El zaguero sufrió una molestia muscular y según los médicos podría estar fuera entre 3 y 20 días fuera de las canchas.