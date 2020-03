La edición 2020 de la regata Guayaquil-Vinces fue suspendido como precaución contra el covid-19

LEA TAMBIÉN

La edición 2020 de la tradicional regata de fuerabordismo Guayaquil-Vinces quedó suspendida hasta el 2021, como medida de prevención para evitar contagios por el covid-19. El alcalde de Vinces, Alfonso Montalván, confirmó la noticia este 11 de marzo.

“Nos gustaría realizarla, por la tradición que conlleva. Estuvimos analizando el tema y concluimos que lo principal es la seguridad de las personas, no queremos que eso se ponga en riesgo”, dijo el funcionario fluminense.



Hasta el momento se confirmaron 17 casos del virus en el país, en Los Ríos y Guayas, provincias donde se realiza la competición.



Para esta edición, se había confirmado la presencia de más de 55 pilotos fueraboristas del país. La competencia se había planificado para este 29 de marzo; Montalván reconoció que la noticia tuvo reacciones diversas en la ciudad.



La competencia se organiza desde 1957. Montalván aclaró que la carrera no se realizará en otro mes, debido a que la marea baja no permitiría el correcto desempeño de los pilotos y sus embarcaciones.