El Real Madrid y Francia dominan el once ideal de la temporada

El Real Madrid y la selección francesa de fútbol dominaron el once ideal de la FIFA en la temporada 2017/2018. En la alineación revelada en la gala del ente rector en Londres están cuatro jugadores del Real Madrid, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo y Luka Modric.

A ese grupo hay que añadir a Cristiano Ronaldo, que fichó este verano boreal por la Juventus de Turín. El Real Madrid ganó su tercera Liga de Campeones consecutiva y fue el equipo que más representantes tuvo en el once ideal que eligen los propios futbolistas a través de una votación. Francia, campeona del mundo en Rusia 2018, cuenta con tres jugadores en ese once ideal: además de Varane, están el mediocampista N'Golo Kanté y el delantero Kylian Mbappé. De los once elegidos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron los únicos que no asistieron a la gala a recoger el premio.



PORTERO: De Gea (Manchester United/España) DEFENSAS: Dani Alves (Paris Saint-Germain/Brasil), Raphael Varane (Real Madrid/Francia), Sergio Ramos (Real Madrid/España), Marcelo (Real Madrid/Brasil)

MEDIOCENTROS: Luka Modric (Real Madrid/Croacia), N'Golo Kanté (Chelsea/Francia) ATACANTES: Eden Hazard (Chelsea/Bélgica), Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Francia) Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus/Portugal)