El Real Madrid pasa a octavos de final de la Champions como primero de grupo gracias al doblete de Karim Benzema

El Real Madrid certificó en el Alfredo di Stéfano frente al Borussia Mönchengladbach (2-0) su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones, como primero de grupo, en una ‘final’ que venció con tranquilidad gracias a un doblete del francés Karim Benzema con sendos tantos de cabeza en los minutos 8 y 32.

Los hombres del galo Zinedine Zidane llevaron la iniciativa desde el comienzo, inauguraron el marcador pronto y vivieron con tranquilidad. Dos goles en jugadas calcadas.



Primero el español Lucas Vázquez y luego el brasileño Rodrygo Goes pusieron centros medidos a Benzema para que este superara al suizo Yan Sommer a placer. En el minuto 43, el colegiado anuló un gol al croata Luka Modric por fuera de juego previo del francés Raphael Varane.



El Mönchengladbach no pudo ejecutar como le gustaría su plan de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa madridista y estuvo sometido al dominio de estos que, a pesar del intento de reacción en la segunda mitad, quedó en nada.



"El fútbol lo intentamos siempre. Preparamos siempre bien los partidos para estar bien. A veces es verdad que no tenemos ese punto de suerte para meter goles. Hoy ha sido bueno para coger confianza. Necesitábamos un partido como hoy", dijo Benzema en declaraciones a Movistar Plus.



El delantero francés afirmó que el Real Madrid entró "bien" en el encuentro, con ganas de lograr una victoria y demostrar que son "los mejores".

"Cuando tenemos ganas se ve y metemos goles y no encajamos. Ese es el buen camino. Queríamos demostrar que somos los mejores y que íbamos a trabajar juntos para vencer en este partido", añadió.