Miguel Ángel Ramírez definirá a última hora la alineación para jugar contra Barcelona, por la Copa

Miguel Ángel Ramírez, entrenador de Independiente del Valle, dio una rueda de prensa, en la jornada del 20 de octubre, un día antes del partido con Barcelona, en el final de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Antes del encuentro con los medios, el Departamento de Comunicación del cuadro 'rayado' hizo un pedido: no realizar preguntas sobre la situación contractual del entrenador, que pudiera abandonar el equipo para firmar con el Palmeiras brasileño.

Con aspecto cansado, Ramírez habló de sus sensaciones en el que pudiera ser su último partido con el cuadro de Sangolquí. "Vamos a decidir hasta mañana (miércoles 21) la alineación. Tenemos el entrenamiento de esta tarde y la jornada matutina para ver qué podemos hacer, ver como siguen Edson (Montaño), Gabriel (Torres) , 'Pelle' (Christian Pellerano), 'Bam-bam' (Anthonhy Landázuri). Deben hacerse evaluaciones y además no han entrenado con el resto del grupo".



Para este juego de Copa, Independiente no puede jugar con los futbolistas de la filial (Independiente Juniors), pues no están inscritos en Conmebol para jugar el torneo internacional. Sí podrá contar con un puñado de jugadores de la Sub 18 que sí constan en la lista de buena fe.



Ramírez destacó la capacidad de los jugadores de Barcelona y dijo que espera un duelo intenso, en el cual su equipo tendrá la iniciativa. Valoró el hecho de que Independiente, con un presupuesto inferior al de sus rivales (6,5 millones) haya dado pelea ante rivales como Barcelona, Flamengo y Junior de Barranquilla.



Independiente tiene nueve puntos en la tabla de posiciones del grupo A de la Copa. Puede clasificarse incluso perdiendo su partido ante Barcelona.