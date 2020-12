Pedro Quiñónez quedó excluido de los convocados de El Nacional para el juego ante Orense por decisión de Vallecilla

Ya lo había advertido Édison Méndez días después de dejar el banquillo de El Nacional. La dirigencia le imponía jugadores en sus alineaciones, algo que el 'Kinito' no lo aceptó. Ahora con el DT José Villafuerte volvió a suceder. Pedro Quiñónez reveló que fue excluido para el cotejo ante Orense.

Quiñónez, en sus redes sociales, publicó un video explicándole a los hinchas criollos que no ha abandonado el barco como se intentó hacerles creer, sino que no estará ni en el banquillo ante Orense por decisión de la presidenta Lucía Vallecilla.

El cotejo de este domingo 20 de diciembre del 2020, en Machala, es crucial para el club en sus aspiraciones de permanecer en la Serie A. Pero Quiñónez lo verá desde su casa.



"Quiero informales que no he abandonado el barco. Lamentablemente hoy mandaron la lista de convocados y yo no estoy ahí. Hablé con el profesor Villafuerte y me supo manifestar que fue una decisión de la presidenta, después de que le reclamó por qué jugué ante Macará", dijo Pedro Quiñónez.

Por medio de este video, el jugador Pedro Quiñónez explica porqué no ha sido convocado para jugar el último partido de @elnacionalec por @LigaProEC. La presidenta Lucía Vallecilla (@darlinlu1965) lo habría sacado de la nómina del DT José Villafuerte. pic.twitter.com/It2vDwwNKS — Omar Sierra Murillo (@DonOmarSierra) December 19, 2020



Además, el experimentado mediocampista reveló que la dirigencia no le habría pagado su quincena como una medida de represalia.



"No entiendo por que dicen que Pedro Quiñónez no puede estar para el partido ante Orense por decir la verdad, por decir que nos deben seis meses de sueldos. La señora presidenta le pagó la quincena a todos los compañeros, menos a mí y a otros dos jugadores", dijo Quiñónez.



El exjugador de los eléctricos habló ante los medios acusando a Vallecilla de deber seis meses de sueldos a los jugadores. Esto habría molestado a la presidenta.

ATENCIÓN:

El momento en el que Pedro Quiñóñez confronta a la Presidenta de El Nacional, y le menciona que firmaron roles de pagos, sin cobrar, para ayudar al Club.

Además algunas imágenes de los sucesos ocurridos hoy en Tumbaco.

Una lástima el momento del Bi-Tri. pic.twitter.com/RA21E6E4y4 — Theo Posso (@posso_sports) December 16, 2020

Los criollos son últimos en la tabla acumulada y solo un triunfo y una derrota de la Liga de Portoviejo podrían salvarlo de descender a la Serie B.