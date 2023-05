¿Quién juega hoy? La agenda deportiva trae 87 eventos en vivo este 20 y 21 de mayo

Kendry Páez fue una de las figuras de la Selección Sub-17 de Ecuador en el Sudamericano. Foto: EFE

La agenda de la semana 'Quién juega hoy' en Directv será entretenida este fin de semana. Habrá fútbol de las ligas más importantes del mundo, NBA, tenis, ciclismo, la Liga Pro de Ecuador, el Mundial Sub-20…

La operadora trae una amplia agenda de eventos deportivos este fin de semana. Uno de ellos es la inauguración del Mundial Sub-20, que se jugará en Argentina.

También habrá las semifinales del Masters 1000 de Roma, en damas y hombres, UFC, boxeo mundial, las finales de Conferencia de la NBA, el Giro de Italia…

Directv transmitirá 77 eventos en vivo este 20 y 21 de mayo, que podrán verse a través de sus canales DSports y aliados, en sus distintas plataformas y en Directvgo (DGO).

Directv trae en exclusiva el Mundial

La operadora transmitirá todos los partidos de la Selección de Ecuador Sub-20 en el Mundial que se jugará entre el 20 de mayo y 11 de junio en Argentina.

DSports, la señal deportiva exclusiva de Directv Latin America, transmitirá todos los partidos, por lo que los clientes de la compañía podrán ver los encuentros a través de la TV satelital o de la plataforma de streaming DGO, en un celular, una tablet o una computadora.

¿Cuándo juega Ecuador?

La Selección de Ecuador Sub-20 debutará ante Estados Unidos, a las 13:00 de este 20 de mayo del 2023, que se lo podrá ver en DSports, en el 610, y en el 1610, en HD.

Argentina, el anfitrión, también jugará el 20 de mayo, desde las 16:00. Transmitirá DSports, en el 610, y el 1610, en HD.

La Liga Pro de Ecuador

El líder del campeonato de Ecuador, Independiente del Valle tendrá un partido clave. Visitará al Deportivo Cuenca, a las 15:30. Transmitirá GolTV, en el 658, este 20 de mayo del 2023.

El segundo partido de la jornada será entre Universidad Católica y Emelec, previsto a las 18:00, en el estadio Atahualpa. Lo transmite el 658 (GolTV) y el 1658, en HD.

El domingo también habrá enfrentamientos entre Gualaceo vs. Libertad, Mushuc Runa vs. Aucas, Cumbayá vs. Delfín y Guayaquil City vs. El Nacional.

¿Quién juega hoy en la NBA?

LeBron James está obligado a recuperar espacios con su equipo, los Ángeles Lakers, o de lo contrario tendrá que despedirse de esta temporada de la NBA.

Los Lakers caen 2-0 ante Nuggets, de Denver. El tercer partido de los ‘play off’ se juega a las 19:30 y lo transmite el 622 (ESPN) y el 1622, en HD.

LaLiga de España

Nueve partidos se jugarán entre el sábado 20 y domingo 21 de mayo de LaLiga de España. El FC Barcelona podrá festejar con sus hinchas el título que ganó. Se enfrentará a Real Sociedad, el sábado, a las 14:00, por DSports 2, en el 612.

¿Quién juega hoy? Revisa la agenda deportiva:

