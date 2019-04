El PSG y la Juve ya celebran un nuevo título, mientras el Barcelona lo saborea

LEA TAMBIÉN

El París Saint Germain y el Juventus Turín ya sentenciaron matemáticamente el título en su respectivo campeonato liguero, lo que esta próxima semana puede hacer el FC Barcelona, mientras se mantiene la incertidumbre en la Premier y en la Bundesliga.

El Liverpool sigue su momento mágico

Prosigue el momento dulce del Liverpool, que cuatro días después de clasificarse a las semifinales de la Champions, donde se medirá al Barcelona, logró un triunfo en su visita al Cardiff (0-2) que le mantiene al frente de la Premier. El conjunto de Jurgen Klopp tuvo que esperar a la segunda mitad, para deshacerse de un rival que lucha con sangre y sudor para salir de la zona descenso.

A dos puntos, pero con un partido menos, se mantiene el Manchester City, que logró una descolorada venganza ante el Tottenham (1-0), el rival que día antes le había apeado en los cuartos de final europeos. Decidió un temprano tanto de Phil Foden (m.5), tras asistencia del Kún Ag ero. El triunfo maquilla la eliminación europea para los de Guardiola y les mantiene con toda opción en la Premier, y apenas inquieta a los de Mauricio Pochettino que se mantienen terceros.

Jugadores del Liverpool festejan en el Cardiff City Stadium el 21 de abril del 2019. Foto: Will Oliver / EFE



Y es que el Tottenham se vio después beneficiado por la derrota sorprendente derrota casera del Arsenal ante el Crystal Palace (2-3), que es cuarto. Cayó el Manchester United, goleado en su visita al Everton (4-0), quedando sexto, a dos puntos de la zona Champions.

Juventus celebra el scudetto

Dos semanas después de lo esperado, con la desilusión europea en medio, el Juventus Turín por fin pudo celebrar este sábado su 35º Scudetto (37 oficioso para los juventinos, que siguen sumando los dos que le fueron anulados por calciopolis), el octavo consecutivo, lo que representa la racha más amplia en la historia de las cinco grandes ligas europeas (Premier League, LaLiga española, la Bundesliga, la Ligue 1 francesa, el Calcio).



Es además la primera de la era Cristiano Ronaldo, que se convierte en el único futbolista en haber ganado la liga en los tres principales países: 3 en Inglatrra, 2 en España, 1 en Italia. No quita la hiel producida por la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Ajax Amsterdam, pero trae algo de miel a unos días de incertidumbre económica sobre el futuro inmediato.



Llegó el scudetto en casa (2-1 al Fiorentina), y remontando un temprano tanto visitante. No marcó CR7, pero el brasileño Alex Sandro antes del descanso ya logró un tanto del empate que daba el título. Luego, un autogol fiorentino, avivó la fiesta bianconera. A 20 puntos, con cinco jornadas para el final, está el Nápoles, que juega este sábado y prácticamente tiene asegurada su presencia en la próxima Liga de Campeones. Por las dos restantes luchan el Inter, que cedió un empate con el Roma, el Milan, que no pasó de la igualada en Parma, y el citado conjunto romanista.

El PSG es campeón sin jugar

El París Saint Germain de Neymar, Mbappé y Cavani, por fin certificó matemáticamente su título en la Ligue 1. Es el octavo de su historia, segundo seguido y sexto en las últimas siete campañas. Lo hizo además sin necesidad de saltar al terreno de juego ante el Mónaco. Y es que se vio beneficiado del empate sin goles del Lille, segundo clasificado, en su visita al Toulouse.

Antes de medirse al Mónaco, con homenaje incluido a la incendiada catedral de Notre-Dame y a los bomberos que intervinieron para pagar el fuego, ya son 16 los puntos que el PSG lleva al Lille, a cinco jornadas del final.

El Barcelona cerca del título

En LaLiga no hay cambios. El Barcelona mantiene nueve puntos de ventaja, tras los respectivos triunfos ante la Real Sociedad (2-1) y Eibar (0-1), en dos partidos donde ni uno ni otro hicieron gran cosa y que resolvieron las individualidades: el francés Clement Lenglet y Jordi Alba, por los barcelonistas: Timas Lemar (m.85), por los atléticos.

Con ello, toda vez que hay jornada entre semana, y faltan cinco jornadas, incluso el Barcelona puede cantar el alirón el miércoles siempre y cuando gane el martes al Alavés y caiga el Atleti veinticuatro horas después ante el Valencia. De no ser así, puede entonarlo el próximo fin de semana.



La jornada vivió este domingo un clásico liguero: Real Madrid-Athletic Club Bilbao (3-0). Sentenció Karim Benzema, con un triplete en el segundo tiempo. Desde el 20 de diciembre de 2015, el francés no marcaba tres tantos en un partido; fue ante el Rayo Vallecano (10-2), en liga. Los madridistas siguen terceros, a trece puntos del Barcelona.



Apasiona la lucha por la cuarta plaza, última acceso a la Liga de Campeones, que ahora ocupa el Getafe tras ganar al Sevilla (3-0), que hasta este domingo la ocupaba. También está en liza por ella el Valencia.

Incertidumbre en la Bundesliga

La que no está decidida aún es la Bundesliga, donde prosigue la pugna entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, con un punto de ventaja para los primeros. Eso sí, ambos ya son matemáticamente equipos Champions de la próxima temporada.



Los muniqueses, defensores del título, sufrieron en casa ante el Werder Bremen (1-0), en un partido solventado gracias a un tanto del defensa Niklas Sule, a un cuarto de hora del final. Los de la región del Ruhr golearon a domicilio al Friburgo (0-4).