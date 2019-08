El PSG responderá en breve a la última oferta del FC Barcelona por Neymar

LEA TAMBIÉN

El París Saint-Germain se comprometió a dar una respuesta "esta noche o mañana" a la última oferta del FC Barcelona por Neymar, presentada este martes 27 de agosto de 2019 por una delegación del club español que estuvo varias horas reunida con el director deportivo de la entidad francesa.



Según publica el diario "Le Parisien" en su edición digital, el club español ofreció USD 188 millones a pagar en dos plazos por hacerse con los servicios del atacante brasileño, dos años más tarde de que el PSG le fichara al pagar al Barcelona USD 246 millones.



La oferta no incluye ningún jugador para aligerar el cheque, agrega el diario.

El diario "LÉquipe", por su parte, indica que sí hay jugadores en el canje, aunque todavía no se han determinado cuáles.



Ambos medios coinciden en que el clima del encuentro fue bueno y que se avanzó en la negociación, aunque por el momento no se ha cerrado un acuerdo.



"LÉquipe" habla de conversaciones "constructivas y avances notables".

La reunión, que se prolongó durante toda la mañana de este martes 27 de agosto de 2019, acabó sobre las 9:30 sin que hubiera un acuerdo, pero Leonardo, director deportivo del PSG, se comprometió a responder en breve a los emisarios del club catalán, encabezados por el director general Oscar Grau.



Junto a él, viajaron a París el secretario técnico, Éric Abidal, el miembro de la directiva Javier Bordas y el representante del Barça en Brasil André Cury.



Del lado parisiense estuvo Leonardo, en ausencia del presidente, Nasser al-Khelafi.



Según la radio "RMC Sport", el encuentro tuvo lugar en la localidad de Boulogne Billancourt, aledaña a París, donde tiene su sede el PSG pero también la televisión BeIn Sports, también propiedad del fondo soberano catarí que posee el club.



Al término del encuentro, el director deportivo del PSG se limitó a asegurar: "hablaremos más tarde con calma".



A falta de sólo seis días para que se cierre el mercado de fichajes, la oferta del FC Barcelona parece la última oportunidad de que Neymar abandone el PSG, tal y como desea.



Según diversos medios, el jugador ha hecho saber a la directiva del club parisiense que sólo quiere jugar en el FC Barcelona.



Esa declaración puede haber hecho avanzar las negociaciones, ya que en los últimos días el PSG era reacio a deshacerse de su estrella sin apenas tiempo para fichar a jugadores en su lugar.



Además, el club deberá afrontar la primera parte de la temporada sin dos de sus hombres clave del ataque, lesionados. Es el caso del francés Kylian Mbappé, que estará al menos un mes alejado de los terrenos de juego, y del uruguayo Edinson Cavani, máximo anotador histórico del club, cuya baja se evalúa en tres semanas.



Varios componentes de la plantilla han hecho saber su deseo de que Neymar se mantenga en el club. El más claro fue el italiano Marco Verratti, amigo personal del brasileño.



El capitán, el también brasileño Thiago Silva, lo dijo el lunes 26 de agosto de 2019 en la radio "RMC Info": "Quiero que se quede y así se lo he dicho. Es un jugador indispensable para todos los equipos".



Por el momento, Neymar sigue apartado del equipo, y aunque se entrena con sus compañeros no entra en las convocatorias.



El entrenador, Thomas Tuchel, que se muestra favorable a su continuidad, espera que se resuelva su futuro para volver a contar con el futbolista.



Los próximos días pueden ser claves. El PSG juega el próximo viernes 30 de agosto de 2019 en Metz, tres días antes del cierre del mercado de fichajes.

Si el brasileño sigue sin estar entre los convocados, puede que no vuelva a vestir la camiseta del PSG que no se ha enfundado desde hace más de 100 días.