Prueba de fuego para el DT del Real Madrid en la Champions League

El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, afronta el miércoles 7 de noviembre del 2018, tras su victorioso debut con el equipo blanco en Liga y Copa del Rey, una prueba fuego europea contra el Viktoria Plzen checo en busca de otro triunfo, que allane un poco más el camino a octavos de final.

Nombrado de manera interina tras la destitución de Julen Lopetegui hace una semana, Solari parece haber despertado a un equipo 'merengue' que marcha en la segunda posición del grupo G de la 'Champions' empatado a 6 puntos con el líder, el AS Roma.



Una victoria el miércoles ante el colista del grupo permitiría a los blancos ponerse líder de la llave siempre que el equipo italiano pinche contra el CSKA de Moscú, tercer clasificado con 4 unidades.

Los blancos afrontan este encuentro con ánimos renovados desde que Solari se hizo cargo del equipo encadenando dos victorias consecutivas en Copa del Rey contra el Melilla (4-0) y el Valladolid (2-0) en Liga.



“Hicimos bastantes cosas bien, tenemos que incidir qué hicimos bien, y mejorar lo que hay que mejorar”, dijo este martes en rueda de prensa, Solari, al que una victoria convincente el miércoles aumentaría sus posibilidades de pasar a de interino a definitivo para el resto de la temporada.



“Solo puedo ver un eslabón de la cadena a la vez, sólo miro el partido de mañana, estoy comprometido con este rol, ya sea para dos días o una semana, es igual”, dijo, no obstante, el técnico blanco.



Las dos victorias han sido balsámicas para un equipo que hasta el miércoles pasado llevaba cinco derrotas en siete partidos oficiales.

Vinicius pide paso

Acosado por las bajas de figuras como Marcelo, Varane o Carvajal, Solari, técnico del filial hasta su llegada al primer equipo, no ha dudado en tirar de juventud con nombres como Álvaro Odriozola, Sergio Reguilón o el brasileño Vinicius.



Éste último revolucionó el partido contra el Valladolid, abriendo el marcador para los blancos, y destacó contra el Melilla, pero Solari rechaza poner presión sobre el joven extremo brasileño, llegado al Real Madrid por 45 millones de euros.



“Este talento no hay nadie que lo detenga, pero se tiene que dar paulatinamente. Tiene cosas por aprender, tiene 18 años, pero hay cosas que sabe que no se pueden aprender”, explicó este martes Solari.



El brasileño podría contar con minutos el miércoles en Pilsen, donde el rival teóricamente más débil del grupo G puede convertirse en un buen peldaño para seguir con la remontada 'merengue' y continuar ganando confianza.



“Ahora tenemos que jugar todos juntos para que tengamos más gol y sumemos tres puntos para la clasificación de la Champions”, decía el sábado pasado Vinicius, convertido en la nueva ilusión del madridismo.

El Viktoria dispuesto a sorprender

Pero, el Viktoria, que ya dio un susto en la ida en el Bernabéu, donde el Real Madrid acabó atenazado y pidiendo la hora pese a imponerse 2-1, está dispuesto a salir al campo a buscar la victoria.



“Creo que tenemos opciones de ganar y vamos a salir a ganar. Ya en la ida demostramos que sabemos jugar y dejamos una gran imagen” , aseguró el capitán del equipo checo, Romana Hubnik, a la página web de su club.



“Si podemos lograr jugar al máximo de nuestras posibilidades, el resultado puede ser ahora mejor que en Madrid” , dijo este martes el centrocampista Patrick Hrosovsky, autor del gol del Viktoria en el Bernabéu.



El actual líder de la liga checa necesita puntuar para intentar seguir manteniendo alguna aspiración dentro de su grupo.



“Estaremos felices con cualquier punto que consigamos”, aseguró el técnico del equipo checo, Pavel Vrba.

Equipos probables:



Viktoria Plzen: Hruska - Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky - Prochazka, Hrosovsky - Kopic, Cermak, Petrzela - Reznicek. Entrenador: Pavel Vrba.



Real Madrid: Keylor Navas - Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón - Modric, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Isco. Entrenador: Santiago Solari (ARG)



Árbitro: Deniz Aytekin (GER)