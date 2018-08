Las cinco prioridades del ‘Bolillo’ en su segundo ciclo en la Tricolor

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez visitó la mañana de ayer, 7 de agosto del 2018, a su compatriota colombiano y amigo Santiago Escobar, DT de Universidad Católica, antes de acudir a la Casa de la Selección, en Quito. El ‘Bolillo’ está empeñado en establecer buenas relaciones con los técnicos de la Primera categoría, en su segundo ciclo al frente de la Tricolor.

Los directivos de la Ecuafútbol también le plantearon que acudiera a los estadios donde se juegan los partidos del torneo y el colombiano acogió los consejos. Desde la semana pasada, empezó a cumplir su agenda de visitas y viajó a Manta y Ambato.



El 14 de este mes, acompañará a la Sub 20 a Pasto, donde el equipo jugará un amistoso ante Colombia. Ahí, volverá a mantener contacto con Jorge Célico, quien estuvo como técnico interino de la Selección, en los dos últimos juegos de eliminatorias al Mundial 2018. El argentino ya le entregó un informe.

Eso sí, el ‘Bolillo’ recalcó que no “está para formar jugadores” y que “vino a seleccionar a los mejores”, para el combinado mayor.



Así, para él, la Copa América de Brasil 2019 solo será una especie de “laboratorio” para conformar un equipo titular para las eliminatorias. Encontrar el ‘11’ titular y otros cuatro aspectos son sus prioridades.

Un pedido de “unidad y apoyo”

En una hora y 15 minutos de su intervención de ayer, el entrenador de la Tricolor volvió a insistir en el pedido de “unidad”. Con ello, indicó que el equipo puede lograr una clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“El fútbol ecuatoriano ha mejorado mucho, pero eso es gracias a los clubes. La historia del fútbol ecuatoriano ha mejorado, pero tenemos que unirnos para sacar esto adelante”.

El DT no habló de temas técnicos ni tácticos y optó por pedir el apoyo a su gestión. Indicó que también “se ha perdido la humildad”.



¿Quito volverá a ser la sede?

‘Bolillo’ no respondió con precisión si el estadio Olímpico Atahualpa volverá a ser sede de la Selección para el nuevo proceso de eliminatorias. Expresó que, para definir ese tema, aún debe mantener reuniones con los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

En su primer ciclo, al frente de la Tricolor, el equipo disputó todos sus partidos de local en el escenario con una base de jugadores que actuaban en clubes de Quito.

“Nosotros no jugábamos con la altitud. Era un equipo que se sostenía y tenía orden. No pienso ni en la altura ni en el calor, sino en formar un buen equipo”, concluyó.





La revisión de los sancionados

El estratega expresó que es respetuoso de la resolución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), por la sanción a cinco jugadores que cometieron actos de indisciplina en el último proceso de eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, pero quiere analizar el tema. Sin embargo, desconocía que la sanción a los futbolistas es de carácter indefinida.

Robert Arboleda, Joao Plata, Gabriel Cortez, Jhon Cifuente y Énner Valencia fueron suspendidos, el año pasado, por salir de la concentración de la Tri.

“A la Selección vendrán los que quieran venir”, añadió el colombiano.

Armar el equipo titular base

La Copa América de Brasil, entre el 14 de junio y 7 de julio del 2019, solo será una especie de “laboratorio” para que el técnico conforme el equipo titular para las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

“La Copa América la vamos a utilizar para prepararnos para las eliminatorias”, recalcó y añadió: “Nuestra obligación es la (Copa) de nuestra casa (en 2023)”.

“Tengo que ir al Mundial como sea por el amor de los ecuatorianos. Me preocupa quedarle mal a la gente”, expresó. Para armar el once titular, no precisó si priorizará a jugadores locales o a quienes juegan en el exterior.

Una lista de seleccionables

El debut de ‘Bolillo’ será el 7 de septiembre, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Ahí, la Tri jugará ante Jamaica. Cuatro días después, el 11 de septiembre, Ecuador se enfrentará a Uruguay, en la misma localidad.

La convocatoria para estos partidos se realizará los primeros días de septiembre.



Para esos encuentros, el entrenador quiere llegar con un conocimiento amplio de todos los jugadores que considere “seleccionables”.

Eso sí, anticipó que tendrá a los anteriores convocados. “Voy a empezar con la misma base de la Selección. Ellos sabrán si quieren quedarse o salir”.