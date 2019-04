38 goles se marcaron en la primera fecha de la Súperliga Femenina

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca e Independiente del Valle lideran los grupos 1 y 2 de la Súperliga Femenina de fútbol, cuya primera fecha se disputó el fin de semana.

Los dos equipos lograron las mayores goleadas de la jornada: 7-0. Deportivo Cuenca superó por ese marcador a Fuerza Amarilla, en Machala, mientras que Independiente del Valle superó a Aucas, también en condición de visitante.



Además de estos dos clubes, Barcelona, Técnico Universitario, y Santo Domingo de los Tsáchilas ganaron sus partidos fuera de sus estadios.



Barcelona fue el primer equipo ganador de la Superliga al derrotar 2 por 1 a Carneras UPS en Cuenca.

Por el equipo torero anotaron Aleyxar Cañas y Tahis Salazar; descontó Geismar Cabeza.



Técnico Universitario ganó a domicilio a Olmedo, en un partido muy apretado, 3-2, que se disputó en Riobamba.



Santo Domingo de los Tsáchilas sorprendió a Espuce y ganó en la capital, 4 por 1.



Delfín logró empatar 2-2 en su visita a Mushuc Runa. Las manabitas Yomara Hidrovo y Gabriela Cedeño anotaron para su equipo; por el equipo del ‘Ponchito’, Paola Robalino marcó un doblete.

Una verdadera fiesta se vivió en la primera fecha de la #SúperligaFemenina del fútbol ecuatoriano. pic.twitter.com/bWyY0gPcqf — Súperliga Femenina (@SuperLigaFEF) 30 de abril de 2019



La jugadora más destacada de esta primera jornada fue Suany Fajardo, quien anotó cuatro tantos en la goleada del D. Cuenca. La mediocampista se unió este año a filas morlacas, tras su paso por Unión Española (2013-2018), club que no juega la Superliga.



La guayaquileña lidera la tabla de goleadoras, donde también se destacan Martina Aguirre (Independiente), Alexandra Valdés (Santo Domingo), Yilvi Conde (Técnico Universitario) y Paola Robalino (Mushuc Runa), con dos goles cada una.



Quito FC y LDU no pudieron anotar, en el partido que culminó 0-0. Pese a que los dos equipos son de la capital, Quito FC hará de local en Ibarra.



Además de estos clubes, cinco equipos más mantienen su valla invicta: IDV, D. Cuenca, Ñañas, Guayaquil City y El Nacional.



Las puro criollas vencieron 3-0 a América de Quito. Los goles fueron convertidos por Sonia Ferrín, Micaela Castro y Rocío Mora.



El fin de semana no jugaron Emelec ni Espe. Su debut oficial será en la segunda fecha.



Esta primera jornada no fue transmitida por televisión. La Federación Ecuatoriana de Fútbol aún no cierra el contrato con una estación, dentro del concurso que abrió.