Presidente del Mushuc Runa: ‘El estadio reactivará a pueblos rurales’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio del Mushuc Runa



¿Cuál fue el propósito de construir un estadio en la comunidad Echa Leche?

Mushuc Runa Sporting Club nace en los pueblos indígenas y en los páramos de Tungurahua. Como dirigentes hemos querido dar fútbol profesional a su gente y hacer historia en el país.



¿Qué expectativas tienen al habilitar el estadio, en los últimos partidos de la Serie B?



Mushuc Runa es parte del camino para reactivar la economía de los pueblos rurales e indígenas del suroccidente de Ambato. Queremos que los vecinos emprendan con restaurantes, paraderos, hoteles y locales para vender artesanías.



¿Qué dificultades tuvieron para construir el estadio?



Nos hemos enfrentado con los vecinos y adquirido terrenos aledaños a precios exorbitantes. Recuerdo que un concejal de la zona rural de Ambato nos hizo paralizar la obra y retirar la maquinaría pesada del Municipio de Ambato, que nos ayudaba en el 2012. Ante esas adversidades logramos tener un escenario deportivo para los pueblos indígenas.



¿Cómo lograron financiar la construcción?



Con el aporte de los 200 socios fundadores, auspicios y mingas de la comunidad. La primera fase costó USD 2 millones y esperamos acabar en 10 años las tres etapas. Mushuc Runa construyó con su propio esfuerzo el estadio y no esperó la ayuda del Alcalde ni del Presidente de la República. Hemos golpeado esas puertas pero cerraron.



¿Cuándo comenzará la siguiente etapa?



Desde el 1 de diciembre de este año comenzaremos la segunda etapa de la construcción. La idea es hacer los graderíos de una de las generales con capacidad para 2 000 o 3 000 espectadores, y más los 5 500 que tenemos, podremos jugar partidos de la Serie A. Esperamos acabar la última semana de febrero o la primera de marzo del 2019. Vamos a empezar a recolectar los materiales, hacer mingas y ampliar los turnos de trabajo para lograr el objetivo.



El estadio ya fue calificado por los delegados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la LigaPro. ¿Qué partidos se jugarán en Echa Leche?



La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) no establece en ningún artículo que no se pueda jugar a equis nivel de altitud. El estadio está a 3 200 m sobre el nivel del mar y cuando nos clasifiquemos a la Serie A vamos a jugar los partidos de local contra clubes que no lleven mucha hinchada. Mientras que los partidos con Barcelona, Emelec, Macará, Liga de Quito y Técnico Universitario se jugarán en el estadio Bellavista.



Tienen opción a clasificarse primeros en la Serie B. ¿Cuántos puntos le hacen falta a Mushuc Runa para salir campeón?



Buscaremos los seis puntos para alcanzar el campeonato de la Serie B, clasificarnos a la Serie A y festejar en nuestro estadio. Queremos jugar el repechaje para la Copa Sudamericana.



Para esta temporada, ¿cuál fue el presupuesto del equipo?



Es de USD 1 millón.



¿Mushuc Runa apoya a la LigaPro?



Vamos a esperar el Congreso ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol del próximo año. Tenemos entendido que la modalidad del campeonato va a cambiar. En el Congreso vamos a ratificar o desechar esa idea y se mirará si se continúa o no en la LigaPro. Los no descensos en el campeonato, el aumento de cuatro equipos y otros temas tendremos que ratificar ese día. Es necesario revisar esos casos y los acuerdos establecidos en el consejo de presidentes de los clubes de la LigaPro, que lo integran los equipos de la Serie A y B.

¿Cuál es el proyecto deportivo del club?



Este contempla ser campeones de la Serie A, jugar la Copa Libertadores y promover a jugadores de las comunidades indígenas. Nosotros trabajamos técnicamente y nos basamos en los ingresos económicos del equipo.