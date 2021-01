Marcos Posligua, jugador del Olmedo, denuncia incumplimientos de parte de la directiva de su club 

El extremo ecuatoriano Marcos Posligua publicó un video en sus redes sociales en el que denuncia sobre irregularidades en el Olmedo. El futbolista se filma en los exteriores del complejo del club y asegura que aún tiene contrato con esa institución.

El futbolista se presentó a la pretemporada, pero el guardia que custodia los predios del complejo olmedino le impidió su acceso. Según la denuncia, fue una orden directa de la directiva.



"Una vez más hay muestra del incumplimiento por parte #olmedo primero mis cuatro meses de haberes que aún no me cancelan, segundo el incumplimiento de la compra de mi derechos y por último tengo un año más de contrato, por el cual me presente, pero me negaron la entrada !!", publicó el jugador en sus redes sociales.

Posligua juega en Olmedo desde el 2019. La temporada pasada estuvo en cancha en 16 ocasiones y marcó un gol.



El club inició la pretemporada y el futbolista se presentó, al igual que sus compañeros, pero no le permitieron el ingreso a la cancha. Situación que incomodó al jugador, que tuvo que quedarse toda la sesión de entrenamiento esperando.



Según reveló, no ha logrado contactarse con los directivo. "Los directivos no me contestan los celulares", dijo.