Policía peruana retoma control de estadio tomado por evangélicos

La Policía del Perú recuperó hoy el control del estadio Alejandro Villanueva, del club de fútbol Alianza Lima, después de que hinchas del equipo se enfrentaran a un grupo de evangélicos que tomó parte del recinto que está en litigio.

"Teníamos policías en el interior y logramos separar a los dos bandos. Ahora vamos a mantener el control hasta que la autoridad judicial determine a quién pertenece la propiedad", dijo el jefe de la Policía de Lima, Gastón Rodríguez, a la prensa.

Cerca de 100 miembros de la iglesia evangélica Aposento Alto, de radical posición a los cambios sociales, tomaron la explanada del estadio en la madrugada. "Se metieron por las paredes con escaleras. A pesar de que los vigilantes del estadio realizaron disparos, no se detuvieron", contó un vecino.

Así fue el violento enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y miembros de la iglesia El Aposento Alto por la explanada del estadio Alejandro Villanueva, 'Matute'. Una persona resultó herida producto de este hecho de violencia.



¿Qué opinas de este caso?



La explanada del estadio, en el distrito limeño La Victoria, está en litigio desde 2016, cuando representantes de la iglesia señalaron que compraron el terreno, lo que no es reconocido hasta ahora por el club.



El disturbio empezó cuando hinchas de Alianza Lima ingresaron con palos para desalojar al grupo evangélico, que pintó las insignias del club en la fachada. El enfrentamiento duró menos de media hora y dejó un herido y tres detenidos. "La institución se ha visto afectada por lo que consideramos una invasión a las instalaciones", señaló el club en un comunicado.



El líder de Aposento Alto, Alberto Santana, afirma que el estadio será suyo porque "Dios lo ha ordenado" y que lo convertirá en "un templo para salvar delincuentes". El pastor evangélico busca comprar todo el recinto y los terrenos adyacentes, pero Alianza Lima afirma que no están a la venta.



"Cuando Dios nos lo ha dado, no hay nada que lo pueda impedir. Quizás humanamente los dirigentes intenten salvar ante la Sunat (la Superintendencia Tributaria, ante la cual el club tiene deudas) el embargo o la venta del estadio, pero no se va a poder", desafió Santana.



Alianza Lima se disputa con Universitario el honor de ser el club más popular del fútbol peruano. Según encuestas, esos dos equipos suman más de un 70 por ciento del total de hinchas peruanos.