Polémica en Liga de Quito: Esteban Paz critica al presidente del club

La polémica regresó a Liga de Quito. Este lunes 3 de febrero del 2020, Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de LDU, habló sobre el presidente del club, Guillermo Romero, y la actual Comisión que maneja el equipo. La pugna desatada desde el año pasado pareció solucionarse, pero nuevamente Paz dejó en evidencia que no está solucionado el problema definitivamente.

El acuerdo entre la Directiva y la actual Comisión fue por cuatro años. Sin embargo, Paz se refirió a su principal preocupación. “Me preocupa mucho el futuro. Nosotros (la Comisión) tenemos cuatro años más al frente del equipo, pero luego de eso no sabemos qué va a pasar. Los inconvenientes que tenemos con la actual directiva puede traer problemas a futuro”, advirtió Paz en entrevista con radio La Red de Quito.



Entre el 2018 y el 2019 hubo pugnas entre Romero, presidente del club, y Paz. Aunque parecía todo subsanado, Paz volvió a criticar a Romero. “No tengo ningún problema de encarar a Guillermo Romero y decirle las cosas que pienso. Sabe todo lo que hablamos y lo que pidió en las reuniones previas a firmar el convenio”, reveló. Y añadió algo más: “quiso quedarse con el equipo, pero no pudo. No le salieron las cosas. El buscó inversores extranjeros y como no se dio, hizo todo al apuro para entregarnos nuevamente el equipo”.



Paz opinó en duros términos en contra de Romero. “Es un mediocre a carta cabal. Cuando fue vicepresidente de Carlos Arroyo nunca aportó con nada, ninguna idea, ningún proyecto. Él quiso presidir el club solo para que le digan presidente, para alimentar su ego”, señaló.



Este Diario buscó la versión de Romero y respondió que no había escuchado la declaración de Esteban Paz, quien incluso dijo que pudieran entregar el equipo “mañana mismo”. ¿Cómo está la relación entre LDU y la Comisión? Romero respondió a este Diario: “que entregue, esas amenazas las hace desde hace muchos años. Que quiere entregar, ¡que no quiere!, no le entiendo. No me he reunido y no he analizado nada. Como no se les da el dinero, salen a decir cosas que carecen de sentido”, respondió el presidente del club. Aclaró que no está en riesgo el convenio firmado.