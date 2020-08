Piero Hincapié y una emotiva despedida de Independiente del Valle

LEA TAMBIÉN

Piero Hincapié se despidió de Independiente del Valle antes de viajar a Argentina para unirse al Talleres de Córdoba, su nuevo club. A través de la red social Instagram, el defensor, de 18 años, compartió un emotivo mensaje para la institución sangolquileña.

Hincapié se unirá al plantel albiazul por cinco temporadas. De acuerdo con el comunicado emitido por los argentinos el jueves 20 de agosto del 2020, el costo de la operación fue de USD 1 millón por el 50% de sus derechos deportivos.



“Llegó el momento que algún día tenía que llegar. Me siento triste y a la vez feliz. Feliz porque cumplo uno de mis sueños que era salir a buscar nuevos retos en mi vida futbolística y triste porque dejo mi casa donde me vieron crecer tanto en lo personal como en lo futbolístico”, dice la publicación.



En ella también agradece a los directivos, cuerpo técnico, médicos, utileros y demás personal que labora en el club, así como a sus compañeros. “Independiente del Valle no solo es fútbol, es una familia”, agregó.

El mensaje fue acompañado por tres fotografías que recogen su paso por el club: la primera data del empate (2-2) frente a Universidad Católica, el pasado 7 de marzo, por la cuarta jornada de la LigaPro. En el duelo frente al ‘Trencito Azul’ debutó esta temporada.



En la segunda aparece en uno de los entrenamientos en compañía del DT español Miguel Ángel Ramírez. En la última imagen celebra junto al plantel Sub 20 de los rayados la obtención de la Copa Libertadores de la categoría, donde Hincapié fue una de las figuras.



Él tiene previsto viajar en los próximos días rumbo a Argentina, para integrarse a los entrenamientos bajo la tutela del DT Alexander Medina.



Manuel Sierra, representante del futbolista esmeraldeño, aseguró para la Cadena 3, de ese país, que existieron negociaciones con el Grupo City, dueño de varios clubes del mundo como Manchester City, Girona, New York City y Melbourne City.



Las mismas no llegaron a buen puerto, por lo que aceptaron la propuesta de Talleres. “El chico y su entorno estamos súper contentos”, acotó. Hincapié será el segundo ecuatoriano, detrás de Joao Rojas, en vestir la camiseta del club de Córdoba.