La campeona olímpica Neisi Dajomes se prueba en el Panamericano de pesas

La campeona olímpica Neisi Dajomes buscará un lugar en el podio del Campeonato Panamericano de Pesas en Colombia.

La deportista tricolor se probará, la noche del 28 de julio del 2022, en la categoría de 81 Kg contra otras siete deportistas de Guatemala, México, República Dominicana, Canadá, Brasil, Cuba y Nicaragua según consta en la información del Campeonato Panamericano Mayores Bogotá 2022.

La prueba empezará a las 18:30. Se la podrá observar en vivo por el canal de YouTube Federación Panamericana de Lev. de Pesas

Hace un año, el domingo 1 de agosto del 2021, Dajomes se convirtió en la primera ecuatoriana en conquistar una medalla olímpica. Lo hizo al ganar en la categoría de 76 Kg. de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Al día siguiente de ese hito deportivo, Tamara Salazar también consiguió una histórica medalla de plata en Tokio 2020. La pesista carchense también se probará en el Panamericano en Bogotá. Su prueba, en los 87 Kg., será el 29 de julio del 2022.

Dajomes y Tamara Salazar llegan de ganar en los recientes Juegos Bolivarianos Valledupar 2022.

La campeona olímpica ganó las medallas de oro en la modalidad de arranque y envión de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, el 4 de julio del 2022.

Neisi Dajomes se probó en la categoría femenina de hasta 81 Kg, en la que además impuso nuevos récords en el arranque: sudamericano y panamericano. La ecuatoriana estuvo imparable.

La pesista ecuatoriana Angie Palacios se coronó como campeona panamericana de levantamiento de pesas, la noche del 27 de julio del 2022.

Con un total olímpico de 247 Kg, la tricolor se llevó el primer lugar de la categoría de 71 Kg. en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que se realiza en Bogotá, Colombia.

Palacios se quedó con el oro en la modalidad de arranque con 113 Kg, lo que además es un nuevo récord panamericano en la categoría. Luego, en el envión, la tricolor fue plata con 134 Kg.

En la sumatoria total, Palacios se llevó el oro con 247 Kg.

La joven campeona de 21 años compite en la categoría de 71 kilos. Ella es hermana de la campeona olímpica Neisi Dajomes.

21 y/o Angie Dajomes (71kg 🇪🇨) snatching 113kg / 249kg for 🥇 and a new Pan Am Record!#snatch #weightlifting #olympicweightlifting pic.twitter.com/pzHNjKCChf