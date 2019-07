Marlo Delgado y Dionisio Miranda pasaron el pesaje para el combate en el Julio César Hidalgo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El imbabureño Marlo Delgado trepó a la balanza, dio un peso de 168,30 libras y fue aprobado para el combate estelar de la velada Alta Tensión. La programación será este viernes 18 de julio del 2019, a partir de las 19:30, en el Coliseo Julio César Hidalgo.

“Estamos en forma y listo”, advirtió Delgado en el pesaje de este 18 de julio en un hotel, al norte de Quito. Miró fijamente a su adversario, el colombiano Dionisio Miranda, con quien forcejeó en el acto.



El barranquillero Miranda dio un peso de 167,90 y también pasó la prueba, según los jueces.



La pelea corresponde a la división súper medio, de las 168 libras y es la estelar de las cinco programas en el tradicional escenario quiteño.



“Los 2 850 metros no me afectarán”, dijo el colombiano. “Vengo a pelear, a fajarme. Cualquier cosa me sirve para ganarlo”, expresó el púgil, quien dijo que impondrá su experiencia sobre el cuadrilátero ante Delgado, quien cumplirá su segunda pelea profesional.

Los boxeadores de las otras peleas también pasaron por la balanza, entre Santiago Montaño y el venezolano José Luis Francia, quienes se medirán por la división Súper mosca, de las 115 libras.



Montaño dio un peso de 114,40 libras y su adversario de 116,30.



Los otros duelos serán entre Fernando Gudiño y Jhordy Mina, por el peso ligero; Stiben Guachambosa, por la división súper pluma; y Ariel Sharupi; y Juan Carlos Vega vs. Cristian Tibán, por los súper gallo.