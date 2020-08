Pervis Estupiñán fue el mejor futbolista ecuatoriano en las ligas de Europa

LEA TAMBIÉN

El lateral izquierdo Pervis Estupiñán fue el futbolista ecuatoriano que más se destacó en la última temporada en las ligas de fútbol de Europa.

Su rendimiento con el Osasuna en la Primera División del balompié español lo llevaron a estar en la mira de varios clubes grandes del ‘Viejo Continente’. Otros legionarios como Gonzalo Plata y Felipe Caicedo también se destacaron.



En una situación opuesta se encuentra el extremo izquierdo Jefferson Montero, que vivió un año irregular con el Birmingham City. Estuvo lejos de ser un jugador desequilibrante y, a sus 30 años, parece que su carrera entró en declive.



Este es un repaso por las mejores y peores campañas de los tricolores que actúan en la Liga de Europa:



Tricolores figuras en sus clubes

Pervis Estupiñán – Osasuna

El mejor legionario sin duda. El futbolista de 22 años disputó 39 partidos con el Osasuna entre LaLiga y la Copa del Rey. Con seis pases gol fue el segundo lateral con mayor número de asistencias, solo por detrás de Jesús Navas, del Sevilla, que registró siete.



Su rendimiento en Pamplona lo llevaron a ser incluido por el portal de la UEFA como parte del equipo revelación del balompié español. En esa lista también están jugadores como el uruguayo Federico Valverde del Real Madrid y el argentino Lucas Ocampo del Sevilla.



Sus derechos deportivos pertenecen al Watford de Inglaterra, pero clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Tottenham Hostpur y el Liverpool siguen sus pasos. Es un firme candidato a ser el lateral izquierdo de la Selección de Ecuador en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Gonzalo Plata – Sporting de Lisboa

La temporada de Gonzalo Plata con los ‘Leones’ fue de menos a más. Empezó siendo suplente, pero terminó como titular en el equipo que dirige el uruguayo Rubén Amorín. En total estuvo presente en 24 cotejos, marcó tres goles y dio dos asistencias.



Fue el tercer juvenil (generación 2000) que más minuto sumó (1 145) en la Liga de Portugal, solo superado por Gustavo Assunçâo y Nehuén Pérez del Famalicâo.



A sus 19 años despertó el interés del Watford y Leicester City de Inglaterra; y del Bayer Leverkusen y el RB Leibzig de Alemania. Plata es pieza importante en el proyecto deportivo del Sporting, que no contempla venderlo por una cifra inferior a los USD 50,8 millones.

Gonzalo Plata (izquierda) trata de cabecear ante un rival. Foto: tomada de las redes sociales



Felipe Caicedo – Lazio

Contrario a lo ocurrido con Plata, el cierre de temporada de ‘Felipao’ con las ‘Águilas’ no fue del bueno, pues su equipo se alejó de la pelea por el ‘scudetto’. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Caicedo decretara su mejor año con los blanquicelestes.



Jugó 36 partidos, marcó nueve goles y cinco asistencias. Se consagró campeón de la Supercopa de Italia al vencer en la final a la Juventus de Cristiano Ronaldo, y logró la clasificación a la Liga de Campeones 2020-2021. Su futuro estaría en el la liga de Turquía, según medios de ese país.

El atacante ecuatoriano Felipe Caicedo (izq.) marcó su noveno gol en la temporada, en la derrota 2-1 contra el Lecce. Foto: Reuters.

Legionarios que tuvieron una campaña irregular

Jefferson Montero – Birmmingham City

Sin espacio en el Swansea City, ‘Turbina’ fue cedido al Birmingham City de la Championship (Segunda División) de Inglaterra. Jugó 18 partidos, cuatro por FA Cup y 14 por liga, pero estuvo lejos del nivel que lo catapultó al ‘Viejo Continente’ y a la ‘Tri’.



Tras la reanudación del campeonato doméstico luego de la emergencia sanitaria, el DT Josep Clotet Ruiz lo marginó de las convocatorias hasta que su contrato con el club finalizó. Desde el 30 de junio es agente libre. Su futuro parece estar en Emiratos Árabes Unidos.

Imagen del ecuatoriano Jefferson Montero con la camiseta del Birmingham City, durante un partido de la Premier League, tomado de la cuenta de Twitter @JeffMONTERO23



Stiven Plaza – Real Valladolid ‘B’

Sin poder consolidarse en el equipo de primera, el ariete de 21 años jugó la temporada 2019-2020 en el Promesas, pero las lesiones le restaron continuidad. Jugó 10 partidos y marcó un gol en la Segunda División B (Tercera Categoría).



Plaza no logró cumplir con las expectativas desde su arribo a Europa en enero del 2019, por pedido del exastro brasileño Ronaldo.



El club y los agentes del jugador están en busca de un equipo al cual cederlo para que Plaza recupere la confianza y mejore su rendimiento. Francia, México y Estados Unidos están entre sus posibles destinos.



Joel Valencia – Brentford

Tras ser campeón y figura con el Piast en Polonia, Valencia afrontó un nuevo reto con el Brentford de la Championship. Pero el ecuatoriano no pudo ganarse un puesto en el equipo titular.



Estuvo presente en 23 de los 50 partidos del Brentford ─fue titular en dos; ante el Stoke City y ante el Leicester, ambos por la FA Cup─ y marcó un gol. Las abejas no pudieron ascender a la Premier League, tras caer (2-1) ante el Fulham en los ‘playoffs’.