Perú venció a Ecuador en el partido amistoso internacional en videojuego

Perú derrotó a Ecuador en el amistoso virtual que se llevó a cabo la noche del sábado 16 de mayo del 2020, y que enfrentó a dos seleccionados y a dos hinchas en representación de cada país en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19. El partido se transmitió a través de Facebook Live.

En un duelo apasionante, la serie se definió por la regla del gol de oro a favor de los peruanos, luego de que ambos combinados nacionales empataran 3-3 en el marcador global.



En el primer compromiso de la jornada el representante de la ‘Tri’ y cuarto lugar en el raking FIFA Ecuador, Ricardo Arrobo, venció 2-1 a Doménico Suárez, representante de la ‘Blanquirroja’ y uno de los ‘Top Gamer’ de FIFA Perú.



Minutos más tarde, en el duelo entre seleccionados, Romario Ibarra no pudo contra el lateral peruano Marco López, a pesar de comenzar ganando desde el minuto tres del partido. Sin embargo, el futbolista del San José Earthquakes de la MLS le dio vuelta al marcador y con el 2-1 a su favor igualó la serie.

Para definir al ganador absoluto de este amistoso internacional, Ibarra y López volvieron a enfrentarse bajo la regla de gol de oro: el primero en anotar se llevaría la victoria.



Para sorpresa y desazón del extremo del Pachuca, López marcó a los 5’ de iniciado el tercer encuentro y liquidó la serie a favor de los incas.



Al final del compromiso, Ibarra no pudo ocultar la desazón por la derrota, sin embargo, reconoció las virtudes del rival: ”No se pudo ganar pero bueno, toca seguir. Él jugó muy bien, supo aprovechar las oportunidades que tuvo. Yo pude hacer el 2-1 en el anterior partido, pero no se dio. Y luego él anotó”, comentó al final del compromiso.



Por su parte, Arrobo dijo sentirse contento por la convocatoria para el compromiso virtual a pesar de la derrota: “Es un gusto representar a mi país, es algo que yo he anhelado desde pequeño. No se pudo ganar hoy, pero para la próxima tendremos un mejor resultado que nos favorezca”, aseguró el aficionado, que también participó en el denominado Clásico Astillero de la Esperanza, como representante de Emelec.



Ibarra aprovechó para pedirle a las personas que sigan manteniendo los cuidados y el respeto a las normas sanitarias para evitar que la pandemia se siga expandiendo.



El futbolista de 25 años sigue ejercitándose en casa a la espera de retomar los entrenamientos con los tuzos y volver a competir en la Liga MX. Sostuvo que de momento no pudo dialogar con el DT Jordi Cruyff, pero que espera ser tomado en cuenta en el próximo proceso eliminatorio rumbo a Catar 2022.