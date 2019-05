Perú y Brasil se adjudican los títulos por equipos del Sudamericano de Tenis de Mesa

LEA TAMBIÉN

Perú y Brasil se adueñaron de los primeros títulos que se disputaron en el marco del Sudamericano Sub 11 y Sub 13 de Tenis de Mesa. Las finales por equipos se jugaron la noche del viernes 24 de mayo del 2019 en el Polideportivo de Totoracocha, en Cuenca.

El equipo femenino Sub 11 de Perú, integrado por Jazmín Colque y Luciana Granados, se adjudicó la medalla de oro tras superar 3-1 a su par de Ecuador, conformado por Maybelline Menéndez y Camila Rubio. En la Sub 13, las peruanas Karla Mendoza y Valentina Zea superaron 3-2 a las colombianas Ana Osaza y María Monroy.



Colque y Zea son oriundas del departamento de Moquegua; mientras Granados y Mendoza son de Lima. Las cuatros no ocultaron su satisfacción porque alcanzaron sus primeras medallas de oro sudamericanas. Tiene entre cuatro y cinco años de entrenamiento.



En varones, Brasil mostró su predominio por equipos. Felipe De Lara y Felipe Okano, en la Sub 11, superaron 3-2 a los colombianos Emanuel Otalvaro y Sebastián Bedoya. En la Sub 13, Leonardo Iizuka y Augusto Andrade vencieron 3-1 a los venezolanos Yeifer Soteldo y Carlos Ríos. Estos últimos son los únicos tenistas de Venezuela que llegaron a Cuenca debido a la crisis económica.



Este sábado 25 de mayo del 2019 se juega la fase de grupos en la modalidad individual. Por tarde y noche también se realizarán los encuentros de semifinales de dobles masculino y femenino, así como dobles mixtos.



Este domingo 26 de mayo se desarrollará la última jornada del Sudamericano Sub 11 y Sub 13, en donde se conocerá a todos los campeones. La premiación está programada para las 18:00. Vale recordar que participan 127 microtenistas de nueve países sudamericanos. El ausente es Uruguay.