Marlon ‘Chito’ Vera quiere pelear en octubre del 2019 en México

Marlon Vera llega a la Plaza de las Américas vestido con un buzo negro y una gorra de lana en la cabeza este 17 de julio del 2019. Cuenta que ha comido bastante comida ecuatoriana en estos días.

Estuvo en Guayaquil, en su natal Chone y ahora está en Quito promocionando la Feria del Deporte. Marlon Vera, el único peleador ecuatoriano de la UFC, está en el país y se alista para sus próximos retos: hace dos semanas, en Las Vegas, venció a Nohelin Hernández en la que fue su cuarta victoria consecutiva en el prestigioso circuito de peleas de artes marciales mixtas.



“Aún no sé cuál será mi siguiente pelea. Pedí que me ubiquen en la cartelera que habrá en octubre en México. Me gustaría luchar contra un estadounidense o un inglés”, dijo el manabita de 26 años, que radica en Los Ángeles y se dedica íntegramente a competir en la UFC.



Vera está en racha. Lleva 14 victorias, cinco derrotas y un empate en la franquicia de combates. Confiesa que ha contratado a un coach que le ayuda con la parte mental para encarar las peleas. “Todo el tiempo estamos pensando. Es importante que nuestras ideas, que nuestros pensamientos sean positivos. Entonces, con mi coach trabajamos semanalmente en la preparación de mi carrera, en las distintas peleas que tengo”.



Hace cuatro años, Vera tomó la decisión de vivir en Los Ángeles para estar más cerca del circuito de competencias. Él recomienda a los peleadores de UFC ecuatorianos que prueben suerte fuera de las fronteras para elevar su nivel. Aún está fuera del top 15 del escalafón de la UFC, considerado el elenco de élite de las artes marciales mixtas. ‘Chito’ sostiene que si sigue con su racha de victorias podrá instalarse en el grupo selecto de luchadores.



El sábado y el domingo, Vera participará de la Feria del Deporte en el Parque Bicentenario. Allí realizará entrenamientos y servirá como juez de peleas amateur que se realizarán como parte del espectáculo.