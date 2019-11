Empujones y reclamos en el cierre del partido entre Delfín y el Independiente en Manta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cierre del partido entre Delfín y el Independiente del Valle jugado este jueves 28 de noviembre del 2019 en el estadio Jocay de Manta fue accidentado. Al final del cotejo en el que empataron 2-2 hubo reclamos entre los jugadores de los rayados, los manabitas, la Policía Nacional y los Bomberos.

Uno de los futbolistas más exaltados fue Alan Franco. Luego se sumaron Cristhian Pellerano, Richard Schunke, entre otros. El reclamo era contra el árbitro central José Luis Espinel y sus cuatro asistentes. La intervención de la Policía Nacional evitó que el incidente pasó a mayores. Esta vez tampoco se vieron los hechos en la transmisión de televisión de la cadena GolTv.



Franco salió corriendo en medio de los empujones de los propios utileros del equipo. El momento de los incidentes, el jugador David Noboa era entrevistado como la figura del partido se pudo ver como corrían los futbolistas del equipo de Sangolquí. Incluso un jugador se cruzó en la cámara. Sin embargo, la televisión no mostró el primer plano y puso un plano abierto en la transmisión para no ver más detalles.



Es el segundo partido donde no se muestran los incidentes. El primero fue en el cotejo entre Liga de Quito y la Universidad Católica. Allí, en cambio, no se pudo ver los hechos ocurridos con Rodrigo Aguirre. Según el informe del árbitro Marlon Vera hubo empujones del delantero uruguayo y por eso fue sancionado por tres meses y un partido.

Al final del cotejo hubo problemas en la cancha del estadio Jocay. Foto: cortesía

Delfín, del DT argentino Fabián Bustos, jugará en las semifinales contra el ganador del partido entre Macará y Emelec.