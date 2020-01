Esteban Paz ratificó horarios vespertinos y nocturnos para los partidos de Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz anunció, a inicios de semana, que Liga de Quito no volverá a jugar al mediodía sus partidos de local en el estadio Rodrigo Paz. La mañana del 24 de enero, el directivo albo ratificó en radio Cobertura Plus que el cuadro universitario actuará en horarios vespertinos y nocturnos sus duelos en casa.

Paz razonó sus argumentos y volvió a hablar de la alta radiación que soporta Quito en horas de la mañana. “Hace cinco años no lo pensábamos así, pero ahora estamos apoyando en campañas del cáncer y conocemos de la problemática. Además, es un tema que está en la cotidianidad, el otro día en el colegio de mis hijos nos alertaron respecto al tema y que no se harían actividades durante la mañana al aire libre cuando haya mucho sol”.



El dirigente también dio por terminado la negociación con José Ayoví. Según él, en diciembre llegó a un acuerdo con el agente del jugador, José Chamorro para un contrato de dos años. “Pero el jugador nunca asomó, pese a que Ayoví mismo me pidió que negocie con su representante. Cuando suceden estos casos es mejor que las partes tomen caminos separados’.



Liga presentará a su nuevo equipo, en la jornada del 25 de enero en su estadio en la llamada ‘Noche Blanca’. El equipo se enfrentará con Fénix de Uruguay.