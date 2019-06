Caicedo, extécnico de Carapaz, forma talentos

LEA TAMBIÉN

Unas cuestas, sobre calles de cemento, conducen al estadio de Santa Marta de Cuba, la parroquia carchense de Tulcán, donde se forman talentos del ciclismo que anhelan imitar a Richard Carapaz y Jonathan Caicedo. Ambos compitieron en el Giro de Italia.

Caicedo se crió en esa parroquia carchense, donde sopla el viento muy fuerte por las tardes y hace mucho frío.



En el estadio de césped, se reúnen por las tardes jóvenes de la zona que les agrada el fútbol, pero sobre todo el ciclismo. Ocho de ellos tienen la guía de Paulo Caicedo, expolicía y exciclista campeón de la Vuelta a la República.



Caicedo, de 49 años, tiene cubierto el cabello de canas y ya se le notan arrugas. “Ustedes tienen que ser buenos en todo. No solo en ciclismo. Tienen que ser buenos hijos y buenos estudiantes”, les indica a unos ocho jóvenes de la zona durante uno de los entrenamientos vespertinos.



Él los entrena diariamente y los prepara para las competencias nacionales. Entre los jóvenes se encuentra Diana, de 17 años, hermana de Jonathan Caicedo, el tricolor que se ubicó en el puesto 108 del Giro y quien representó al equipo Education First.



La joven es una de las estudiantes de Caicedo, quien dirige a los jóvenes con un proyecto de la Prefectura del Carchi. La misión es promover a los talentos para que en el futuro puedan competir en una Vuelta a la República y, después, dar el salto al exterior como lo hizo ‘Richie’, quien fue a Colombia antes de su gran salto al Movistar Team de España.



La ‘Bruja’ Caicedo, como es conocido el entrenador tuvo a Carapaz y a Caicedo, como sus dirigidos entre el 2013 y el 2014. Les tuvo bajo su mando en el equipo Coraje Carchense de Panavial.



Con él, ‘Richie’ llegó a ser segundo en la Vuelta a la República del 2014, donde se cayó en una curva final y se perdió la opción de trepar primero al podio por apenas un segundo.



Por ahora, Caicedo hace que sus dirigidos obtengan mejores condiciones físicas mientras espera la llegada de bicicletas para las prácticas de los nuevos prospectos.



Caicedo reside en Tulcán, la capital del Carchi. Pero sus pupilos, de 12 años en adelante, viven en la parroquia Santa Martha de Cuba. Ahí, aprenden de las técnicas del ciclismo.



Los jóvenes son observados por sus familiares en los entrenamientos durante las tardes. Así lo hace, por ejemplo, Diana, quien tiene la compañía de su madre Rosa María Cepeda y su cuñada Lisenia Romo.



Aunque no está del todo decidida a convertirse en ciclista profesional, expresa que el deporte le apasiona, más aún con el reciente éxito de Carapaz. Los jóvenes practican por las tardes y, luego, se dirigen a sus hogares para cumplir tareas educativas.



“Es mejor que se entrenen antes que anden en malos pasos. Richard ha dado el ejemplo”, expresa Rosa María Cepeda, madre de Jonathan Caicedo.



En esto coincide el entrenador carchense, quien pone siempre como ejemplo a Carapaz. “Lo dirigimos durante un año y medio. Ya se veía su talento. Luego, por gente que conocemos, lo recomendamos a Colombia donde le fue bien”, cuenta el entrenador.



Para Caicedo, ‘Richie’ mejoró con sus salidas al exterior. “Es alguien muy inteligente y que se mete muy bien en el grupo. El ciclista no solo tiene que ser alguien que se pone el casco, se sube a la bicicleta y pedalea. Debe tener estrategia. Richard tiene todo eso”.

El técnico y el campeón del Giro mantienen una buena amistad. Suelen verse cuando el pedalista vuelve de Europa. Ahora, Caicedo lo espera en Tulcán y quiere darle un abrazo. Siempre lo pone de ejemplo ante sus estudiantes de ciclismo.