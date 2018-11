El DT Paúl Vélez y su asistente en Macará fueron suspendidos por la FEF

LEA TAMBIÉN

La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sancionó a Paúl Vélez, entrenador de Macará. Vélez, DT del equipo puntero del campeonato en la segunda etapa, salió expulsado en el último partido ante Técnico Universitario, en el clásico ambateño. Según el informe del árbitro Diego Lara, el técnico cuencano insultó a los jueces y eso hizo constar en el informe.

La Comisión de la FEF castigó con tres partidos de suspensión al técnico del equipo ambateño. En el mismo informe se añadió que el asistente técnico de Vélez, el profesor Juan Carlos Ávila, también insultó a los jueces y también fue suspendido. A Ávila le pusieron cuatro partidos de sanción.



¿Quién dirigirá contra el Aucas? Según la directiva del equipo ambateño, el encargado de dirigir el partido ante los orientales será Boris Fiallos, de la Reserva. La directiva de los celestes anunció que no presentarán ninguna apelación a la sanción impuesta.



Vélez y su asistente no podrán dirigir en los partidos ante Aucas, Universidad Católica y el Deportivo Cuenca.



Asimismo, la directiva de Macará informó que Vélez no acudirá al llamado a la Comisión Disciplinaria por el expediente abierto la semana pasada por pedido de Emelec. El técnico ecuatoriano debe presentarse para aclarar sus palabras sobre supuestas llamadas a futbolistas de Macará antes del partido con Emelec.



Macará envió un comunicado explicando que Vélez tiene que preparar el partido ante Aucas y no es posible su presentación. Él fue llamado para hoy.