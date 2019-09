Paúl Vélez: ‘La meta de Macará es estar en un torneo internacional’

LEA TAMBIÉN

Paúl Vélez, el estratega del Macará que lidera la LigaPro en Ecuador, nació en Cuenca el 12 de mayo de 1971. Debutó como DT en la Serie A con Deportivo Cuenca, en el 2008. Obtuvo el subcampeonato con el equipo azuayo en el 2009 y logró el ascenso con Técnico Universitario, en el 2011.

Con la Liga de Loja alcanzó la clasificación a la Sudamericana.

¿A qué se debe el buen momento futbolístico de Macará?

Reúne muchos aspectos, como la forma actual del campeonato, que nos ha llevado a ser más serios que otros equipos considerados grandes económicamente. Estos planteles no lo tomaron al 100% porque saben que van a estar dentro de los ocho clasificados. Si el torneo fuera todos contra todos, a lo mejor nosotros no estuviéramos en la final. Por ese motivo, cada partido lo jugamos como una final, buscando siempre los primeros lugares.

¿Desde el 2016 hasta la fecha se están cumpliendo los objetivos trazados por usted, cómo tener un proceso y buscar talentos?

En parte sí, pero es muy difícil mantener un proceso cuando un equipo necesita de la parte económica por la venta de jugadores. Macará, si no vende cada año un futbolista, la siguiente temporada tendría que armar un equipo inferior al que se tenía y esa es la realidad. La cuestión económica no permite contratar figuras y por eso buscamos jugadores que no tengan continuidad ni sean titulares en otros lados.



Los dirigentes informaron que más del 90% de la deuda del club está saneada. ¿Cree usted qué se van a destinar más recursos al proceso que lidera?

Es muy complicado, porque si yo estoy en los primeros lugares, el otro año el jugador no te va ganar igual y el cuerpo técnico tampoco. Si nosotros no clasificamos a los ‘playoffs’ se podría retener a los jugadores por los mismos sueldos y, aun así, algunos muchachos van a querer que les suban sus salarios. Depende muchísimo de la parte económica para mantener un buen equipo y necesitamos de los hinchas.

¿Por qué necesita de los hinchas?

Si un equipo quiere ser el más grande de la ciudad o del país debe tener una hinchada en abundancia. Cuando se llenan los estadios creo que se puede tener un mejor equipo o llegar a cosas interesantes.



¿Falta crear identidad en la ciudad con el equipo?

Nos falta muchísimo. Estamos cumpliendo una buena campaña, pero va a dejar de ser si estos seis partidos que restan de la primera fase, no los ganamos. Nuestro objetivo es que el Macará siempre esté en un torneo internacional.



¿Cuál es la visión del club?

Es tratar de formar futbolistas en todas las categorías y de hacerles entender a los jóvenes de que son parte del cuerpo técnico y de la dirigencia. Hablando en términos generales, que el jugador sea inteligente y una buena persona.



¿Macará aún es considerado un equipo chico por ser de provincia?

Creo que en lo futbolístico es parejo y en lo económico sí hay diferencias. Todos los equipos tienen posibilidades de poder armarse y si hay dinero se puede traer a los mejores del país, y eso cuesta mucho. Aquí se trae a lo mejor de otros equipos que no eran titulares y ahora están dando su mayor esfuerzo. A nosotros nos llena de orgullo y dentro de poco pueden llegar a ser campeones.

¿A qué se debe que en las instancias finales Macará no logra mantener una estabilidad para terminar en los primeros lugares?

Hay muchas cosas que pasan y enumerarlas es generar polémica en el equipo y en otros lados. Sabemos qué es lo que pasa y lo estamos corrigiendo.



¿Continuará asesorando a la dirigencia en el proceso de contratar jugadores?

El hecho de estar en un torneo internacional nos permite estar más tranquilos y se puede seguir colaborando. Creo que siempre vamos a seguir queriendo lo mejor para Macará, porque nos tratan bien.



Usted es un formador. ¿Qué características deben tener los jugadores juveniles que vengan al equipo?

Las características que nos favorezcan para el fútbol que nosotros queremos y va a depender mucho de lo que tengamos acá para ser ofensivos, defensivos, creativos, un equipo que juegue bien, un futbol más directo. Nosotros debemos adaptarnos a lo que tenemos.

¿Le gustaría ser entrenador de la Selección?

Sí, creo que a todo el mundo le gustaría dirigir a la Selección. Hoy por hoy, nosotros hemos pensado que el éxito nuestro y el objetivo es siempre salir del país o dirigir a la Selección. No sé si sea el momento, no lo sé. Pero cuando nos toque hablar, hay que decir las cosas claras. Es igual que cuando llego a un equipo, siempre hablo con los jugadores y dirigentes y expongo mis cosas y el que quiera quedarse, se queda o el que no, se va.

¿A qué se refiere?

De todo un poco y faltaría periódico para enumerarlas. Son un montón que deben de cambiar en lo futbolístico y si se puede en algunas que hoy Ecuador y la Selección necesitan. Debe tener un cambio total para poder surgir o hacer que nuestros jugadores no sufran jugando al fútbol sino que se diviertan.



¿Cuáles serían esos pilares para que se diviertan?

Sabemos lo que debemos corregir y esas se hablan en la interna, con la dirigencia. En lo futbolístico, lo mejor es hacer un proceso y en ese incluir un formador, un obrero y un trabajador, que se comprometa para mejorar al ecuatoriano en todas las categorías. Es necesario un proyecto serio para el país en todas sus categorías, que pueda sostenerse por muchos años.