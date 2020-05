Los pasivos de Barcelona se incrementaron según las auditorías 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión Financiera de Barcelona tenía previsto reunirse la tarde de ayer, para empezar el análisis de la auditoría realizada a las cuentas del club, por parte de la empresa PKF, con corte a septiembre del año pasado. Este estudio reveló un pasivo acumulado por USD 56,1 millones.

Esa cifra generó preocupación entre los socios e hinchas del club, puesto que esta revela un incremento del 52% a los USD 29,5 millones, que había informado el expresidente José Francisco Cevallos, antes de dejar el cargo, en octubre.



Este Diario pudo conocer que, según la auditoría, en el período de Cevallos –entre el 2016 y 2019- la deuda tuvo incremento significativo, pese a que el exdirigente destacó el cumplimiento de obligaciones ante organismos como la FIFA y la FEF, más juicios civiles.



La auditoría que realizó PKF fue financiada por exdirectivos del club, incluido el presidente vitalicio Jaime Nebot. Él quiere que las cifras se presenten al público general, para transparentar las administraciones del club. “Cuando contratamos esta empresa auditora pedimos el permiso para que la auditoría fuera pública y esto fue aceptado. Ahora solicitamos a la directiva que lo haga”, dijo Nebot, anteayer en radio Caravana.



El exalcalde de Guayaquil, dijo además que este estudio –que contiene información desde el 2016 y la compara con años anteriores- sirve también para tener pleno conocimiento de cuánto dinero ingresó al club y como se utilizó.



En los estados financieros presentados en las asambleas de socios, se oficializó que entre 2016 y 2019 ingresaron USD 96,6 millones (ver infografía). En ese período, los amarillos ganaron un campeonato nacional y llegaron a una semifinal de la Copa Libertadores de América.

Juan Alfredo Cuentas, quien fue el vicepresidente administrativo de Cevallos, negó que durante su administración se haya hecho un mal uso de los recursos del club. “Nos quieren endosar esa responsabilidad y no es así, es un tema que viene de varios años”, dijo.



Los USD 51,6 millones fueron confirmados por el actual vicepresidente Xavier Salem, en una entrevista de un portal. Evitó emitir un criterio pormenorizado del mismo. Pero el valor generó indignación entre los socios del equipo, los cuales emitieron comentarios en redes sociales.



Gerson Haro, exsíndico del equipo, lamentó que la cifra se haya hecho pública antes de ser comunicada a los socios. Contó que la asamblea no habría aprobado este estudio, pese a estar estipulado el artículo 89 de los estatutos del club.



“No estoy en contra de la auditoría, al contrario. La comisión financiera debe revisar en detalle, emitir un informe que debe ser conocido por el directorio y luego por los socios, si no es por asamblea enviárselo por correo. Una vez cumplido, recién ahí enviarlo al público”, agregó el exdirigente.

El jurista dijo, además, que la directiva debería iniciar las acciones civiles y penales que crea correspondientes, una vez revisada la documentación. Hecho que también fue señalado por Nebot, en el acta de entrega de la auditoría.



Carlos Nahón, socio, hizo un pedido oficial de la documentación presentada por PKF. El archivo consta de 68 páginas, divididas en 16 fases, entre las que se consideran deudas pasadas, obligaciones con entidades públicas, pagos pendientes por temas deportivos…



“Solicito a Xavier Salem que pida los anexos, soportes de cada factura, pagarés, letra de cambio, pues si algo no tuviese guía de remisión, acta de entrega recepción con fe de recibido y sello, se lo ponga a revisión. La prioridad es el SRI, IESS, y la FIFA; lo demás que espere”, dijo.



El club en estos días hace gestiones administrativas para conseguir recursos para mejorar su economía ya que finalizaron algunos contratos con patrocinadores. El plantel de futbolistas se sometió a las pruebas de covid-19, en el transcurso de la semana, y los resultados se entregarán entre lunes y martes. Los entrenamientos están previstos empezarlos el 8 de junio.