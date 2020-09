El partido entre Barcelona y Flamengo podría suspenderse, debido a los casos de covid-19 en el equipo brasileño y la caída de ceniza en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La directiva y el cuerpo técnico de Flamengo decidieron que cuatro jugadores del equipo sub 20 viajen de Brasil a Guayaquil, para reemplazar a los seis deportistas del primer plantel que dieron positivo a las pruebas de covid-19, previo al partido de este 22 de septiembre ante Barcelona, por la Copa Libertadores.

Los defensas Joao Lucas y Natan, junto a los delanteros Rodrigo Muniz y Guilherme Bala, se sumarían a la delegación brasileña, que descansa en un hotel de Guayaquil, a la espera de su cuarto juego copero.



Se tiene previsto que este 21 de septiembre los jugadores que están en Guayaquil se realicen una nueva prueba, para confirmar o descartar nuevos casos. Los seis jugadores contagiados están aislados, según informó el Flamengo.



Pese a estas previsiones, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Guayaquil, considera que el partido no debería disputarse debido al protocolo sanitario, por lo que la Conmebol debería reprogramarlo.



Alan Jacay, director de riesgos del cantón, dijo que estaban en contacto con el organismo sudamericano, pero todavía no tomaron una resolución.



“Dentro del protocolo que habían presentado, en caso de positivos en sus jugadores ellos no pueden viajar a la ciudad. Conmebol debe tomar la decisión de si es necesario jugar ese partido”, dijo el funcionario.



Además del tema sanitario, otro de los factores que impediría la realización del partido es la caída de ceniza, derivada del proceso eruptivo del volcán Sangay. Respecto a este tema, Juan Zapata, jefe del COE Nacional, aseguró que la decisión de suspender o no el partido internacional es competencia del COE Cantonal.



El fenómeno obligó a la suspensión del partido entre Guayaquil City y El Nacional, previsto para el 20 de septiembre, en el estadio Christian Benítez, al norte de la ciudad. Otro juego que se suspendió fue el de Barcelona y Emelec, por la Superliga Femenina.



Estas condiciones también afectaron a Flamengo, que no pudieron entrenarse los días previos a su partido contra los toreros. En Barcelona están a la espera de una resolución oficial. Mientras tanto continúan con su planificación.