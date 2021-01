Renato Paiva: 'Soy un fanático de la calidad de los entrenamientos'

Renato Paiva, entrenador portugués del Independiente del Valle, reveló detalles de su plan de trabajo. Llegó para reemplazar al español Miguel Ángel Ramírez a un equipo formado y con una filosofía de juego ya amoldada.

Por eso aseguró sentirse motivado con este gran reto. Su objetivo es ser campeón nacional, algo que le hace falta al cuadro de Sangolquí.



"Estoy muy emocionado de estar acá, más o menos tenía una idea del club y lo confirmé en vivo con los entrenamientos, jugadores, directivos con una mentalidad fantástica, igual las instalaciones. Vengo de un club en Europa de punta y acá es casi lo mismo", aseguró el entrenador en una entrevista en Radio La Red.



Sobre la estructura del equipo, Paiva reveló que está en la búsqueda de jugadores en dos o tres posiciones puntuales.



"Estamos con 2 o 3 posiciones para estudiar, una es la de cinco. Cristian Pellerano tiene 38 años y no puede estar sin competencia en su posición. También vemos un central y un delantero. Algunos jóvenes están en pretemporada, analizaremos si se quedan", dijo.



En sus planes está contar con un equipo corto. En ese sentido está estructurando un proyecto ambicioso donde el objetivo es grande, como ser campeón.



"La filosofía del club es jugar bien y desarrollar jugadores. Con un gran entrenador se potencia a jugadores muchas veces de calidad media. No quiero un plantel muy grande, no me da calidad de entrenamiento, soy un fanático de ello", confesó.



"Queremos una plantilla equilibrada, con 2 y hasta 3 jugadores por posición. No deben sentirse dueños de la posición, 23 jugadores de campo más 3 porteros, si queremos algo miraremos a la filial.