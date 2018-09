Repetto defiende el estilo de juego de Liga y dice que siempre va por el triunfo

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, defendió la propuesta de juego de su equipo en el campeonato ecuatoriano, donde está clasificado a la final por el título en diciembre.

“Ante Macará, nosotros vamos a tratar de hacer lo que hacemos siempre. Vamos a tratar de ser protagonistas, siempre salimos a buscar el arco rival. A veces podemos, a veces, no. Pero desde que pita el árbitro, lo único que nos sirve son los tres puntos”, expresó el estratega uruguayo.



Esto lo indicó en relación a su propuesta de juego para el cotejo ante Macará, que se disputará este sábado 15 de septiembre del 2018, en el estadio Bellavista de Ambato.

El DT añadió que, en ocasiones, el empate en un partido “hace pensar que eso no es malo”.



“A veces el trámite del partido te hace pensar que un empate no es malo. El rival también juega y te hace un buen partido y te hace ver que no te da para ganarlo. Pero cuando pita el árbitro lo único que nos va a servir es ganar”.

Para el estratega son prioritarias las victorias, puesto que su intención y la de sus jugadores es ganar esta segunda etapa para que el equipo se proclame campeón sin necesidad de disputar una final.



Por ello, habló de la trascendencia de los próximos cotejos ante Macará, Deportivo Cali (por la Sudamericana) y Barcelona.



“Son partidos muy importantes porque nos estamos jugando clasificación a la Copa y pelear arriba en el torneo”.



Además, indicó que ve complicada la disputa por el primer lugar. "Esta etapa es muy pareja y la tabla está muy apretada. Es un campeonato que cualquiera puede ganarlo".



Para el cotejo ante Macará, el DT evaluará el estado físico de José Quintero, quien superó una lesión y volvió a entrenarse con sus compañeros. Anderson Ordóñez continúa en proceso de recuperación y Horacio Salaberry se recupera de una operación. Además, el lateral Édison Realpe está suspendido.